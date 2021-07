Die Fans sind dauerhaft zurück bei WWE, ein früherer Universal Champion auch: Eine vollgepackte Ausgabe von Friday Night SmackDown hat das wegweisende Show-Wochenende rund um die Großveranstaltung Money in the Bank eingeläutet.

Im Toyota Center von Houston - der Heimathalle der Houston Rockets aus der NBA - begrüßte die Wrestling-Liga erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder zahlende Zuschauer bei einer TV-Show, anstatt wie bisher virtuell zugeschaltete im "Thunderdome".

Der ewige WWE-Boss Vince McMahon ließ es sich nicht nehmen, die Sendung selbst einzuläuten. Er lief ein zu seinem altbekannten Theme "No Chance in Hell", mit seinem altbekannten, von UFC-Superstar Conor McGregor kopierten "Power Walk" - und begrüßte die jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Worten: "Where the hell have you been?"

Nach diesem einen Satz verließ McMahon umgehend wieder die Bühne und überließ sie seinen Stars. Es folgte ein großer Auftritt von Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Edge, die beide laute Reaktionen bekamen - und ein heißes Sechs-Mann-Tag-Team-Match unter Beteiligung der beiden Erzrivalen.

Später folgte noch die größte Neuigkeit des Tages: die Hauptkader-Rückkehr des früheren Universal Champions Finn Balor!

Finn Balor feiert Comeback bei SmackDown

Balor, der zuletzt knapp zwei Jahre bei dem ins TV beförderten Drittkader NXT verbracht hatte, unterbrach unter dem Jubel der Fans eine Ansprache von Sami Zayn, der sich beklagte, bei Money in the Bank außen vor und mal wieder Opfer einer Verschwörung zu sein.

Mit seinem bei NXT leicht abgewandelten Charakter als "Prince" - der sich anlehnt an seine Zeit als "Prince Devitt" bei NJPW in Japan - rückte der erste Universal Champion von WWE dann unter lautem Jubel an, trat Zayn gegenüber und konterte eine Attacke des Kanadiers eiskalt aus. Balor verpasste Zayn dann seine typische Aktionsfolge, beschlossen mit der Flugaktion Coup de Grace.

Lässt WWE einen Mythos verkommen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Es bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau Balor sich nach dieser Eingangsfehde bei SmackDown etablieren wird - und ob er bei seinem Comeback irgendwann auch wieder sein seit Jahren auf Eis liegendes Alter Ego als "Demon Balor" wieder auspacken wird.

Harry Smith, Sohn des British Bulldog, wohl auch wieder da

Balors Comeback dürfte nur eines von vielen sein, die WWE nach der Fan-Rückkehr plant: Mit Blick auf den SummerSlam am 21. August in der NFL-Arena der Las Vegas Raiders sollen demnächst auch Bill Goldberg (angeblich bei RAW am Montag), Becky Lynch, John Cena und womöglich auch Brock Lesnar demnächst wieder auftauchen.

Ein kleineres Comeback, das offenbar auch bevorsteht: Harry Smith, Sohn des verstorbenen "British Bulldog" Davey Boy Smith, bestritt vor der Show ein nicht fürs TV aufgezeichnetes "Dark Match", er scheint wieder bei WWE unter Vertrag zu stehen. WWE lud auch ein kleines Video-Interview mit ihm über seine Rückkehr hoch.

Harry Smith war in diesem Jahr schon Teil der posthumen Hall-of-Fame-Aufnahme seines Vaters.

Die weitere Highlights:

- Im ersten SmackDown-Match vor Publikum holten sich Universal Champion Reigns und seine Neffen Jimmy und Jey Uso einen unfairen Sieg über Edge und das Vater-Sohn-Team Rey und Dominik Mysterio, als Jey Rey mit einem unfairen Griff an die Hose einrollte. Das letzte Wort hatte dann jedoch Edge, der in einer anschließenden Prügelei mit Reigns die Oberhand behielt und ihn auch wieder in den mit einem Stuhlbein verstärkten Crossface-Griff nahm, der ihm bei WrestleMania fast den Titelgewinn gebracht hätte.

Später wurde auch für die sich andeutende Anschlussfehde zwischen Edge und Seth Rollins weiter die Saat gelegt. Eine erneute Konfrontation hinter den Kulissen endete damit, dass Rollins Edge sarkastisch viel Glück für das Duell mit Reigns am Sonntag wünschte: Es wäre ihm eine Freude, Money in the Bank zu gewinnen und dann sein Titelmatch gegen ihn einzulösen und damit den originalen "Mr. Money in the Bank" gleich wieder zu entthronen.

- Das frisch in den Hauptkader berufene Duo Nox und Shotzi feierte einen erneuten Sieg über die Tag-Team-Champions Natalya und Tamina und verdiente sich damit ein Titelmatch gegen die beiden. Natalya und Tamina prügelten sich anschließend mit Zelina Vega und Liv Morgan, den anderen beiden SmackDown-Teilnehmerinnen am Money-in-the-Bank-Match der Frauen. Morgan hatte das beste Ende für sich und deutete schließlich auf die über dem Ring hängenden Koffer.

- In ihrem ersten Auftritt vor Fans seit der emotionalen Krönung zum Damenchampion bei WrestleMania behielt Bianca Belair ihren Titel gegen die durch Bayleys schwere Verletzung in einen Titelduell vorgerückte Carmella, als sie einen Griff an ihr Haar auskonterte, Carmella mit ihrem Zopf einen Peitschenhieb verpasste und schließlich mit dem KOD den Sack zumachte.

- Ein Match zwischen Cesaro und Otis endete mit einer schnellen Disqualifikation von Otis, als dessen Verbündeter Chad Gable eingriff. Zur Freude der Fans bekam Gable dann den Big Swing des Schweizers ab - der dann aber von Otis unterbrochen wurde, der Cesaro eine Abreibung verpasste.

- Der angeblich in Geldnot geratene Baron Corbin wandte sich in einer Ansprache an die Fans und bat um Spenden, um ihn aus seiner Not zu befreien. Den ihn unterbrechenden Kevin Owens forderte er ebenfalls um ein Almosen auf - er müsse ja gewiss was übrig haben, denn für gute Kleidung gebe er sein Geld ja offensichtlich nicht aus. Owens beantwortete die Anfrage mit einem Stunner.

- Zum Abschluss der Show gab es auch einen als offizielles Match angesetzten Vierkampf der männlichen Money-in-the-Bank-Aspiranten bei SmackDown - Rollins, Owens, King Nakamura und Big E. Owens lieferte mit einem Splash von der Leiter auf den auf einem Tisch platzierten Nakamura die halsbrecherischste Aktion des Abends, Rollins pinnte jedoch am Ende Big E nach einem Stomp mit der Leiter und hängt den MITB-Koffer symbolisch ab.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 16. Juli 2021:

Roman Reigns & The Usos besiegen Edge, Rey & Dominik Mysterio

Non Title Match: Nox & Shotzi besiegen Natalya & Tamina

WWE SmackDown Women's Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Carmella

Cesaro besiegt Otis durch Disqualifikation

Seth Rollins besiegt Big E, Kevin Owens, King Nakamura