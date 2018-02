Dreisprung-Europameister Max Heß hat bei seinem Heim-Meeting in Chemnitz einen erfolgreichen Einstand in die Hallensaison gefeiert.

Der 21-Jährige kam im vierten Versuch auf 16,68 m und verwies den Polen Karol Hoffmann (16,35) auf Platz zwei. Sprinterin Rebekka Haase vom LV Erzgebirge stellte über 200 m in 23,32 Sekunden die deutsche Jahresbestleistung ein.

Am kommenden Wochenende finden in Dortmund die deutschen Hallen-Meisterschaften statt. Vom 1. bis 4. März steigt mit der WM in Birmingham der Saisonhöhepunkt unter dem Hallendach.