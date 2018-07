Der Kenianer Emmanuel Korir hat eine Jahresweltbestzeit über 800 m aufgestellt.

In 1:42,05 Minuten unterbot der 23-Jährige am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in London die erst zwei Tage alte Bestmarke von Nijel Amos (Botswana) um neun Hundertstel.

Die deutsche Jahresbestleistung des Wiesbadeners Marc Reuther stand vor dem Finallauf der DM am Sonntagabend in Nürnberg bei 1:45,42. Den deutschen Rekord hält seit 35 Jahren der Wattenscheider Ex-Weltmeister Willi Wülbeck in 1:43,65.