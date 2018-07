Leichtathletik-Eklat in Lausanne: Kejelcha will Barega zu Fall bringen Unfaires Supertalent sorgt für Eklat / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Birhanu Balew (r.) profitierte von der Wild-West-Einlage seiner Konkurrenten © Dpa Picture-Alliance

Beim Diamond-League-Meeting in Lausanne packt Yomif Kejelcha seinen Rivalen an der Hose und versucht ihn zu Boden zu reißen. Dieser will Kejelcha an die Gurgel.