Der vorletzte Tag bei der Leichtathletik-WM beginnt mit Verzögerung.

Um 9.05 Uhr hatte die Entscheidung bei den Geherinnen über 20 Kilometer starten sollen – doch daraus wurde nichts.

Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes auf der Rennstrecke wurde der Startschuss zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Feuerwehr musste anrücken, da an einem Gulli an der Strecke rund um den Breitscheidplatz am Samstagmorgen Gasgeruch festgestellt wurde.

Bei dem Wettkampf starten auch drei deutsche Athletinnen. Nach über fünf Jahren sind damit erstmals wieder deutsche Starterinnen mit dabei.

Die Berliner Feuerwehr gab nach umfangreichen Untersuchungen schließich Entwarnung. Wie der europäische Leichtathletik-Verband EAA bestätigte, wird der Start des Frauen-Gehens nun um 10.55 Uhr gemeinsam mit dem Männer-Wettbewerb erfolgen.