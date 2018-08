Zehnkämpfer Kai Kazmirek hat seine Teilnahme an der Leichtathletik-EM in der kommenden Woche in Berlin (6. bis 12. August) verletzungsbedingt kurzfristig abgesagt. Der Grund seien muskuläre Probleme im Vorbereitungslager von Kienbaum, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mit.

"Kai Kazmirek wird seinen Start nicht wahrnehmen. Dafür wird Niklas Kaul, der ersatznominierte Athlet, zum Einsatz kommen", sagte Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport im DLV. Ärzte und Trainer hätten beim WM-Dritten Kazmirek keine Chance mehr auf einen "risikofreien Einsatz" gesehen.

Der 20 Jahre alte Kaul gilt als großes Talent, war 2016 U20-Weltmeister und ist auch U20-Weltrekordhalter. Zudem werden in Berlin Arthur Abele und Mathias Brugger (beide Ulm) an den Start gehen.

Zuvor hatte bereits Vizeweltmeister Rico Freimuth wegen Motivationsproblemen auf einen Start in Berlin verzichtet. "Das ist natürlich tragisch", sagte Gonschinska: "Jetzt haben wir zwei Medaillengewinner der WM in London im Mehrkampf nicht im Team."