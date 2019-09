vergrößernverkleinern Gina Lückenkemper ist die derzeit beste Sprinterin aus Deutschland © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper will in Zukunft Medaillen bei Großevents gewinnen. Einen Trainerjob strebt sie später nicht an.