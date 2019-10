Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist vom Europäischen Leichtathletik-Verband als Aufsteiger des Jahres geehrt worden.

Der 21-Jährige aus Mainz bekam die Auszeichnung bei der Gala "Golden Tracks" in Tallinn/Estland. Weitspringerin Malaika Mihambo war nach ihrem WM-Titel in Doha in der Kategorie "Leichtathletin des Jahres" nominiert, musste den Vortritt jedoch der Hochsprung-Weltmeisterin Marija Lassizkene aus Russland lassen. Bei den Männern wurde der Norweger Karsten Warholm ausgezeichnet, der in Doha Gold über 400 m Hürden geholt hatte.

Die Ehrung wird seit 1993 durchgeführt, deutsche Preisträger bei den Männern und Frauen waren bislang Johannes Vetter (Speer/2017) und Astrid Kumbernuss (Kugel/1997). Vor Kaul hatten auch Raphael Holzdeppe (Stabhochsprung/2008), David Storl (Kugel/2011) und Max Heß (Dreisprung/2016) den Nachwuchspreis gewonnen.