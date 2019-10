Vom 27. September bis zum 6. Oktober blickt die Leichtathletik-Welt gespannt nach Doha!

Zum 17. Mal treffen sich die besten Athleten der Welt, um in 49 Disziplinen die neuen Weltmeister zu küren. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat insgesamt 71 Athleten für die Veranstaltungen gemeldet.

Am Mittwoch greift in der katarischen Hauptstadt dann auch Konstanze Klosterhalfen ins Geschehen ein. Nachdem lange unklar war, über welche Strecke die 22-Jährige an den Start geht, entschied sie sich letztendlich gegen die 1500 Meter und stattdessen für die längere Distanz über die 5000 Meter.

Klosterhalfen pokert um beste Medaillenchancen

Dabei war ihre Entscheidung wohl vor allem taktischer Natur, um den schärfsten Konkurrentinnen im Kampf um die Medaillen möglichst aus dem Weg zu gehen. So hat sich ihre vermeintlich härteste Rivalin Sifan Hassan nach ihrem Weltmeistertitel über die 10.000 Meter für die kürzere Strecke entschieden.

Zudem dürfte der Vorteil gegenüber denjenigen Athletinnen, die bereits die 10.000 Meter in den Beinen haben - unter anderen Silbermedaillengewinnerin Letesenbet Gidey (Äthiopien) und die Titelverteidigerin Hellen Obiri - über die 5000 Meter größer sein.

Sollte "Koko" sich in ihrem Vorlauf durchsetzen, würde sie am Samstag im Finale um die Medaillen laufen.

Der Medaillenspiegel der Leichtathletik-WM

Die Wettkämpfe am 6. Tag der Leichtathletik-WM:

Vorkämpfe

ab 15.35 Uhr: Zehnkampf (Männer) mit Kai Kazmirek, Niklas Kaul und Tim Nowak

ab 15.45 Uhr: Kugelstoßen (Qualifikation, Frauen) mit Christina Schwanitz, Sara Gambetta und Alina Kenzel

ab 16.05 Uhr: Siebenkampf (Frauen)

ab 16.35 Uhr: 1500 Meter (Vorläufe, Frauen) mit Caterina Granz

ab 17.00 Uhr: Diskuswurf (Qualifikation (Frauen) mit Kristin Pudenz, Nadine Müller und Claudine Vita

ab 17.25 Uhr: 5000 Meter (Vorläufe, Frauen) mit Konstanze Klosterhalfen und Hanna Klein

ab 19.05 Uhr: 110 Meter Hürden (Halbfinale, Männer)

ab 19.35 Uhr: 400 Meter (Halbfinale, Männer)

ab 20.05 Uhr: 400 Meter Hürden (Halbfinale, Frauen) mit Carolina Krafzik

Entscheidungen

ab 20.40 Uhr: Hammerwurf (Männer)

ab 21.35 Uhr: 200 Meter (Frauen)

ab 22.00 Uhr: 110 Meter Hürden (Männer)

Hier finden Sie den kompletten Zeitplan der Leichtathletik-WM 2019

So können Sie die Leichtathletik-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF

Stream: sportschau.de, zdf.de/sport

Ticker: SPORT1.de