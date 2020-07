Das US-amerikanische Weitsprung-Talent Tony Martin ist im Alter von 19 Jahren auf dramatische Art und Weise ums Leben gekommen.

Wie die Detroit Free Press berichtete wurde Martin am frühen Sonntagmorgen bei einer Schießerei an einer Tankstelle in der Stadt Saginaw (Michigan) erschossen. Womöglich geriet er völlig unbeteiligt in einen Schusswechsel.

Nach Angaben der örtlichen Polizei sind die Umstände der Tat noch unklar. Neben Martin verstarb auch ein 22 Jahre alter Mann, eine 25 Jahre alte Frau wurde angeschossen.

Martin galt in den USA als Hoffnungsträger für die Zukunft. Er hielt mit 8,07 Metern den Rekord des Bundesstaates Michigan.

"Er war ein lockerer Typ. Er war ein guter Junge, hat immer seine Hausaufgaben gemacht und nie in der Schule gefehlt. Er steckte nie in Schwierigkeiten", zitierte die Detroit Free Press Martins Trainer Eddie Sanders.