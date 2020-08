vergrößernverkleinern Raphael Holzdeppe ist einer der besten deutschen Stabhochspringer © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Bei den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik stehen am Sonntag in Braunschweig die letzten Wettkämpfe auf dem Programm. Hier verpassen Sie nichts!