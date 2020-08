Malaika Mihambo hat genaue Vorstellungen für ihre Karriere.

Die Weltmeisterin im Weitsprung hat mit ihrer Entscheidung zum Wechsel nach Houston, um dort von Legende Carl Lewis trainiert zu werden, viele Beobachter in Deutschland überrascht.

Im Interview mit der FAZ stellte Mihambo noch einmal klar, wie ihr Plan aussieht: "Ich habe schon lange gemerkt, dass ich neue Impulse brauche, dass ich aus Oftersheim raus mus und meinen Sport in einem anderen Kontext machen will."

Mihambo: "Situation in den USA ist dramatisch"

Aus der württembergischen Provinz in die Millionenstadt Houston - die Corona-Pandemie verzögert allerdings Mihambos Weg zum neunmaligen Olympiasieger.

"Die Situation in den USA ist dramatisch. Sobald es möglich ist, rüberzugehen, freue ich mich drauf, dies zu tun. Von ihm kann ich als Athletin viel lernen. Wir haben über den Sport hinaus viele Gemeinsamkeiten. Das ist sehr inspirierend. Ich werde meinen eigenen Weg gehen, aber ich kann von anderen viel mitnehmen", betont Mihambo.

Am Wochenende könnte die 26-Jährige zunächst in Braunschweig zum dritten Mal in Folge deutsche Meisterin werden. Danach rückt der Start der Diamond League in den Fokus.