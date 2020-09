Mit der Jahres-Weltbestleistung von 7,03 m hat c beim Leichtathletik-Meeting in Dessau den Weitsprung-Wettbewerb der Frauen gewonnen.

Die 26-Jährige übertraf bei ihrem zweiten Weitsprung-Start des Sommers mit dem ersten Sieben-Meter-Sprung einer Frau in der laufenden Freiluft-Saison die bisherige Bestmarke.

Sie steigerte die alte Höchstmarke der Weißrussin Nastassia Mironschik-Iwanowa vom 17. August in Brest um zehn Zentimeter.

Anzeige

Bei der DM im vergangenen August in Braunschweig hatte Mihambo den Titel mit 6,71 m gewonnen. Am Sonntag will die gebürtige Heidelbergerin beim ISTAF in Berlin antreten.In der vergangenen Saison mit dem WM-Triumph in Doha als Höhepunkt waren Deutschlands "Sportlerin des Jahres 2019" sieben Sprünge über die Sieben-Meter-Marke gelungen.