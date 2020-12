vergrößernverkleinern Trainiert ab Herbst 2021 in den USA: Malaika Mihambo © AFP/SID/ODD ANDERSEN

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Malaika Mihambo will erst nach den Olympischen Spielen in Tokio mit dem Training bei Leichtathletik-Legende Carl Lewis in den USA beginnen.