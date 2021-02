Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat beim Hallenmeeting ISTAF Indoor in Berlin ihre gute Frühform im Olympiajahr unterstrichen und sich mit einer Jahresweltbestleistung den Sieg gesichert. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin setzte sich am Freitag in der Arena am Ostbahnhof mit 6,77 m durch und blieb zwei Zentimeter über der bisherigen Saisonbestmarke der US-Amerikanerin Monae' Nichols.

Fünf Tage nach ihrem Sieg beim Düsseldorfer ISTAF Indoor gewann Mihambo mit ihrer im ersten Versuch erzielten Siegesweite vor Vizeweltmeisterin Maryna Beck-Romantschuk (Ukraine/6,64) und der US-Springerin Taliyah Brooks (6,49). In Düsseldorf hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres mit 6,74 m gesiegt.