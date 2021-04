Jürgen Kessing ist auch in den kommenden vier Jahren Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Auf dem digitalen Verbandstag des DLV am Samstag wurde der 64-Jährige mit 90-prozentiger Zustimmung bis 2025 in seinem Amt bestätigt.

Gegenkandidaten für den SPD-Politiker Kessing, der seit 2004 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Bietigheim-Bissingen in Schwaben ist, gab es nicht. Kessing war 2017 als Nachfolger von Clemens Prokop gewählt worden und geht nun in seine zweite Amtszeit.