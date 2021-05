Die deutschen Diskuswerfer haben sich bei den Werfertagen in Halle/Saale in Topform gezeigt. Clemens Prüfer (Potsdam) siegte am Samstag mit persönlicher Bestleistung von 67,41 Metern vor David Wrobel (Magdeburg/67,30).

Beide erfüllten damit die Norm für die Olympischen Spielen in Tokio (66 Meter). Rio-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin) musste sich beim Saisoneinstieg nach 20-monatiger Wettkampfpause mit 65,25 Metern und Rang drei begnügen.

Die Norm für Tokio (23. Juli bis 8. August) hat der 31-Jährige bereits überboten. Wegen der Coronakrise zählen auch Leistungen vom 1. Januar 2019 bis 5. April 2020 für die Qualifikation für Japan, im Juni 2019 warf Harting 66,01 m.