Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat rund anderthalb Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin erzielte am Donnerstagabend beim Diamond-League-Meeting in Florenz mit persönlicher Saisonbestleistung von 6,82 m die größte Weite und deutete wieder Sieben-Meter-Potenzial an.

Zum Sieg reichte es für Mihambo dennoch nicht. Nach dem neuen Modus in der Königsklasse ermitteln die drei Bestplatzierten nach fünf Durchgängen in einem finalen Versuch die Siegerin. Mihambo lag dabei mit 6,33 m hinter der serbischen Olympiadritten Ivana Spanovic (6,56), die zuvor mit 6,74 zurückgelegen hatte.

Mihambo: "Sehr zufrieden"

"Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen Wettkampf, es war der beste der Saison und ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Mihambo bei Sky. Alles lief bei Deutschlands Sportlerin des Jahres (Bestleistung 7,30) noch nicht rund. Bei den ersten beiden Versuchen trat sie über, im dritten Durchgang verschenkte sie bei ihrer besten Weite zwölf Zentimeter.

Für das Highlight des Abends sorgte Norwegens Ausnahmetalent Jakob Ingebrigtsen mit einem Europarekord über 5000 m. Der 20 Jahre alte Europameister siegte in 12:48,45 Minuten und blieb mehr als eine Sekunde unter der bisherigen Bestmarke des Belgiers Mohammed Mourhit aus dem Jahr 2000 (12:49,71).

Im Diskuswerfen kam die deutschen Meisterin Kristin Pudenz (Potsdam) beim souveränen Sieg der zweimaligen Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien/68,31) mit soliden 64,42 m auf Platz drei. Die DM-Dritte Claudine Vita (SC Neubrandenburg) wurde Fünfte (62,72).

Die niederländische Weltmeisterin Sifan Hassan siegte in einer für sie sehr turbulenten Woche über 1500 m in starken 3:53,63 Minuten, die auch Jahresweltbestleistung bedeuteten. Hassan hatte am Sonntag in Hengelo den Weltrekord über 10.000 m auf 29:06,82 Minuten gedrückt und nur zwei Tage später an die Äthiopierin Letesenbet Gidey verloren, die an gleicher Stelle 29:01,03 lief.

Für weitere Jahresweltbestleistungen sorgten in Florenz Olympiasieger Omar McLeod (Jamaika) über 110 m Hürden in 13,01 Sekunden und der WM-Dritte Soufiane El Bakkali (Marokko) über 3000 m Hindernis in 8:08,54 Minuten.

Das Meeting konnte nicht wie gewohnt in Rom stattfinden, da das dortige Olympiastadion am Freitag Austragungsort des Eröffnungsspiels bei der Fußball-EM ist.