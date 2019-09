Die deutschen Medaillenkandidaten bei der Leichtathletik-WM zum Durchklicken:

Am Freitag beginnt die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar, bis zum 6. Oktober treffen sich zum 17. Mal die besten Athleten der Welt, um in 49 Disziplinen die neuen Weltmeister zu küren. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat insgesamt 71 Athleten für die Veranstaltungen gemeldet - aber wer darf als deutsche Medaillenhoffnung gelten?

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die deutschen Leichtathletik-Asse erwartet keine leichte Aufgabe: Die Hitze und der späte Zeitpunkt des Turniers machen den Athleten zu schaffen. Trotzdem dürfen sich einige DLV-Stars Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Anzeige

Welche Chancen darf sich Konstanze Klosterhalfen ausrechnen, die im vergangenen Monat mit ihrem Rekord-Lauf in Berlin für Verblüffung gesorgt hat? Was ist mit Gesa Krause, Malaika Mihambo, Johannes Vetter?

SPORT1 zeigt es in Bildern.