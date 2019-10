Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko ist bei der Leichtathletik-WM in Doha in der Qualifikation ausgeschieden.

Der 27 Jahre alte Leverkusener scheiterte am Dienstag dreimal an 2,22 m. Schon seine Einstiegshöhe von 2,17 m hatte Przybylko erst im dritten Anlauf übersprungen, gefordert für den Einzug in die Entscheidung am Freitag (19.15 Uhr MESZ) waren 2,31 m.

Przybylko hatte bei seiner WM-Premiere 2015 in Peking das Finale verpasst, zwei Jahre später wurde er in London Fünfter. Die letzte deutsche WM-Medaille gab es durch Raul Spank 2009 in Berlin (Bronze).