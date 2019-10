Vom 27. September bis zum 6. Oktober blickt die Leichtathletik-Welt gespannt nach Doha!

Zum 17. Mal treffen sich die besten Athleten der Welt, um in 49 Disziplinen die neuen Weltmeister zu küren. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat insgesamt 71 Athleten für die Veranstaltungen gemeldet.

Klosterhalfen kämpft um Edelmetall

Am Samstag, dem 9. Wettkampftag, werden bei den Frauen über 1500 Meter und 5000 Meter die Medaillen vergeben.

Anzeige

Da beide Läufe direkt hintereinander stattfinden, musste sich die deutsche Hoffnung Konstanze Klosterhalfen für eine Distanz entscheiden. Sie geht über 5000 Meter an den Start.

Ihre große Konkurrentin über beide Distanzen, die Niederländerin Sifan Hassan, entschied sich für den Lauf über 1500 Meter.

Speerwerfer und Mihambo bestreiten Quali

Speerwurf -Weltmeister und damit Titelverteidiger Johannes Vetter startet am Samstag ab 15.30 Uhr in die Qualifikation, das Finale steht zum WM-Abschluss am Sonntag.

Weitsprung-Europameisterin und -Jahresbeste Malaika Mihambo geht ab 16.50 Uhr ebenfalls in die Qualifikation.

In beiden Disziplinen rechnen die Experten fest mit Edelmetall für Deutschland: Der "Super-Sonntag" mit den Final-Durchgängen im Speerwurf und Weitsprung soll die deutsche Bilanz retten.

Finals über 4x 100 Meter

Ein Highlight des Samstages werden die Staffel-Finals über die 4x 100 Meter der Frauen und Männer.

Bei den Damen legte Deutschland die schnellste Zeit des Jahres hin (41,67 sec), aber mit den USA, Jamaika und Großbritannien werden auch die drei Medaillengewinner von 2017 ein weiteres Mal stark vertreten sein.

Bei den Herren wird es Großbritannien bei der Mission Titelverteidigung gegen die USA schwer haben. Nicht zu unterschätzen ist erneut Japan, das bei der WM in London Bronze holte.

Der Medaillenspiegel der Leichtathletik-WM

Die Wettkämpfe am 9. Tag der Leichtathletik-WM:

Vorkämpfe

ab 15.30 Uhr: Speerwurf (Qualifikation, Männer) mit Johannes Vetter, Thomas Röhler, Andreas Hofmann, Julian Weber

ab 16.15 Uhr: 100 m Hürden (Vorläufe, Frauen) mit Cindy Roleder

ab 16.50 Uhr: Weitsprung (Qualifikation, Frauen) mit Malaika Mihambo

ab 18.55 Uhr: 4x 400 m (Vorläufe, Frauen)

ab 19.25 Uhr: 4x 400 m (Vorläufe, Männer)

Entscheidungen

ab 19.05 Uhr: Kugelstoßen (Finale, Männer)

ab 19.35 Uhr: Dreisprung (Finale, Frauen)

ab 19.55 Uhr: 1500 m (Finale, Frauen) mit Sifan Hassan (Niederlande)

ab 20.25 Uhr: 5000 m (Finale, Frauen) mit Konstanze Klosterhalfen

ab 21.05 Uhr: 4x 100 m (Finale, Frauen) mit Lisa Marie Kwayie, Yasmin Kwadwo, Tatjana Pinto, Gina Lückenkemper

ab 21.15 Uhr: 4x 100 m (Finale, Männer)

ab 23.00 Uhr: Marathon (Finale, Männer) mit Richard Ringer, Sam Parsons

Hier finden Sie den kompletten Zeitplan der Leichtathletik-WM 2019

So können Sie die Leichtathletik-WM LIVE verfolgen:

TV: ARD, ZDF

Stream: sportschau.de, zdf.de/sport

Ticker: SPORT1.de