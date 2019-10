Titelverteidiger Johannes Vetter ist bei der Leichtathletik-WM in Doha souverän ins Speerwurf-Finale eingezogen. Der 26-Jährige erzielte bereits mit seinem ersten Wurf in der Qualifikation starke 89,35 m und blieb damit klar über den für die Medaillenentscheidung geforderten 84,00 m.

Auch Julian Weber erreichte mit nur einem Wurf und 84,29 m das Finale am Sonntag (Leichtathletik-WM LIVE im SPORT1-Liveticker).

An Vetters Niveau kam in der Vorausscheidung für das Finale (Sonntag, 18.55 Uhr MESZ) nur der estnische Jahresweltbeste Magnus Kirt (88,36) heran. Wie Vetter buchte auch Julian Weber (Mainz/84,29) in der ersten Qualifikations-Gruppe am Nachmittag mit nur einem Wurf das Ticket für die Medaillen-Entscheidung.

Anzeige

Röhler und Hofmann scheitern

In der zweiten Gruppe, die nach Einbruch der Dunkelheit warf, erlebten Olympiasieger Thomas Röhler und der deutsche Meister Andreas Hofmann ein Waterloo. Röhler, der in dieser Saison mit großen technischen Problemen zu kämpfen hat, kam in allen drei Versuchen überhaupt nicht zu recht, zwei Würfe machte er ungültig. Platz 23 wurde es letztlich in der Endabrechnung.

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Hofmann, der 20. wurde, übertraf im ersten Versuch noch die 80-Meter-Marke, doch danach lief auch beim Mannheimer rein gar nichts mehr zusammen.

"Beim Einwerfen habe ich vier Würfe gemacht, die waren alle zwischen 84 und 88 Meter. Ich hoffe, ich kann die Ruhe auch für morgen behalten und noch ein bisschen was draufpacken", sagte Vetter hinterher. "Die 89 Meter dürften im Wettkampf für die Top drei reichen, aber es kann auch nur Platz vier werden. Ich konzentriere mich auf mich selbst."

Weber rückt nach - und wirft sich ins Finale

Weber, der erst durch den freiwilligen Rückzug des formschwachen Bernhard Seifert zur WM durfte, gab zu, aufgeregt gewesen zu sein. "Es war ein bisschen mehr Druck da durch die Nachnominierung, ich habe auch nicht so gut geschlafen. Deshalb bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich die Chance bekommen habe", sagte der Nachrücker. Weber hatte seine Saison schon beendet und drei Wochen am Strand gelegen - dann kam der Anruf von Bundestrainer Boris Obergföll.

"Es war nicht einfach, sich nochmal neu zu fokussieren. Ich habe dann direkt mit dem Training angefangen, darum bin ich nicht in der physischen Verfassung, in der ich sein könnte", sagte Weber auf SPORT1-Nachfrage. Zum Einzug ins WM-Finale reichte es dennoch souverän.