Squash: Simon Rösner mit historischem Erfolg in World Series Squash-Sensation! Rösner historisch

Simon Rösch schreibt Squash-Geschichte

Simon Rösner gelingt ein historischer Erfolg. Bei der World Series in New York gelingt ihm als erster Deutscher ein Sieg in der höchsten Turnier-Kategorie.