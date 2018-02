Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben in der Champions League die Überraschung gegen Olympiakos Piräus verpasst.

Der Tabellenführer dominierte die Partie in Niedersachsen von Beginn an. Am Ende musste sich Hannover, das lange den Anschluss hielt, 7:12 (1:3, 2:1, 2:4, 2:4) geschlagen geben.

Die Griechen bauen durch den Auswärtssieg ihre Tabellenführung in Gruppe A aus. Hannover bleibt Vorletzter.