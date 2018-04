SPORT1 läutet den großen Sport-Abend am Mittwoch ein. Egal ob Badischer Pokal oder DFB-Pokal, die DEL-Playoffs oder Darts Premier League, PSG oder Real Madrid - am Mittwoch kommen Sportfans bei SPORT1 voll auf ihre Kosten.

Los geht es mit dem Halbfinale im Badischen Pokal. Dort kämpfen der Karlsruher SC und Waldhof Mannheim um den Einzug ins Endspiel (17.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf YouTube).

Direkt im Anschluss geht es auf das Eis. In der spannenden Best-of-seven-Finalserie der DEL-Playoffs steht Spiel 3 an. Der EHC Red Bull München empfängt die Eisbären Berlin und will den ersten Heimsieg im Finale einfahren (19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER). (Spielplan der DEL-Playoffs)

Noch während die Kufencracks zu Gange sind, fliegen in Rotterdam bereits die Pfeile - ausnahmsweise am Mittwoch. In den Niederlanden wird der ausgefallene 5. Abend der Darts Premier League nachgeholt. (Spielplan der Darts Premier League)

Bei SPORT1 verpassen Sie jedoch keinen Pfeil: Ab 20 Uhr gibt es die Premier League Darts im LIVESTREAM und auf YouTube. Nach dem Ende der DEL-Partie (voraussichtlich 22 Uhr) auch LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

Spitzen-Fußball LIVE bei SPORT1

Natürlich kommt auch das zweite Halbfinale im DFB-Pokal bei SPORT1 nicht zu kurz. Die Partie FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt gibt es wie gewohnt ab 20.15 Uhr im LIVETICKER.

In Frankreich geht es in der Coupe de France ums Finale. Im Halbfinale trifft SM Caen auf den Meister Paris Saint-Germain mit Julian Draxler und Kevin Trapp (20.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).

Nur kurze Zeit später ist auch Real Madrid um Toni Kroos und Cristiano Ronaldo gefordert: Für Bayerns Champions-League-Gegner in der Königsklasse geht es in La Liga gegen Athletic Bilbao (21.30 Uhr im LIVETICKER).

Auch Freunde der besten Baseball-Liga der Welt kommen auf ihre Kosten. Die MLB-Partie zwischen den Milwaukee Brewers und Cincinnati Reds gibt es ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US.