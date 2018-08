Die größten Aufholjagden zum Durchklicken:

Europa-League-Wahnsinn in St. Petersburg!

Vorjahresachtelfinalist Zenit ist nach einem Riesen-Comeback in zwei Akten in einer mitreißenden Partie doch noch in die Playoffs zur Gruppenphase eingezogen.

Nach einer desolaten Leistung im Hinspiel bei Dinamo Minsk in Weißrussland (0:4) gewann das Team von Trainer Sergey Semak mit 8:1 nach Verlängerung.

Bis weit in die zweite Spielhälfte hinein sah es nicht nach einem Weiterkommen Zenits aus. Zwar führten die Russen nach Toren von Leandro Parades (22. Spielminute) und Christian Noboa (66.) mit 2:0, doch dann sah der Torschütze zum 1:0 in der 72. Spielminute die Gelb-Rote Karte.

Es folgte die große Show des Artem Dzyuba. Der russische WM-Held schickte das Spiel mit zwei Treffern (75./78.) in die Verlängerung.

In dieser überschlugen sich dann die Ereignisse. Nach dem Ehrentreffer von Seidu Yahaya (99.) wähnte sich Minsk bereits in der nächsten Runde - doch Zenit schlug erneut zurück.

Sebastian Driussi (108.), Dzyuba (116./Foulelfmeter) sowie der Ex-Nürnberger Robert Mak (120.+2, Foulelfmeter/120.+3) machten das Wunder perfekt.

Welche Aufholjgaden waren noch besser?