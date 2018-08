Am Abschlusstag der European Championships stehen in Berlin bei den Leichtathletik-Wettbewerben noch zehn Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze an. In Glasgow werden sogar in 13 Bewerben noch Medaillen vergeben.

Den Auftakt machen die Freiwasserschwimmer. Nach dem Gewinn der Silbermedaille am Samstag in der Mixed-Staffel gehen Sarah Köhler und ihr Freund Florian Wellbrock über 25 Kilometer an den Start. Als weiteres Highlight des letzten Tages steht am frühen Nachmittag das Straßenrennen der Radfahrer auf dem Programm.

SPORT1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker. (Service: Zeitplan der Entscheidungen)

+++ Auch Köhler gibt auf +++

Wenig überraschend hat nun auch Köhler einen Tag nach ihrem Einsatz in der Mixed-Staffel das Rennen aufgegeben - immerhin hielt sie eine Viertelstunde länger als ihr Freund Wellbrock durch. Beide waren im Loch Lomond bei Glasgow nur an den Start gegangen, um eine umstrittene Regel des Weltverbandes FINA zu bedienen. Demnach müssen Staffelschwimmer auch an einem Freiwasser-Einzelrennen teilnehmen. Dennoch liegen mit Wunram und Maurer bei den Frauen zwei Deutsche weiterhin gut im Rennen.

+++ Deutsche Schwimmerinnen liegen vorn +++

Starker Beginn der deutschen Frauen: Nach 2500 Meter führt Sara Köhler vor Angela Maurer. Auf Rang fünf liegt mit Finnia Wunram die dritte deutsche Teilnehmerin. Bei den Männern rangiert Alexander Studzinski als bester Deutscher auf Platz elf mit zehn Sekunden Rückstand. Beckenschwimmer Wellbrock hat das Rennen nach einer Viertelstunde wie geplant aufgegeben.

Die heutigen Entscheidungen der European Championships im Überblick:

Freiwasserschwimmen

10.00 Uhr: 25 km Frauen

10.00 Uhr: 25 km Männer

Turmspringen

13.30 Uhr: Synchronspringen 3-m-Brett Frauen

14.40 Uhr: 10-m-Turm Männer

Straßenradfahren

11.30 Uhr: Straßenrennen Männer

Golf

14.00 Uhr: Vierer-Teamwettbewerb Frauen

14.30 Uhr: Vierer-Teamwettbewerb Männer

Turnen

15.30 Uhr: Boden Männer

16.00 Uhr: Pferd Männer

16.45 Uhr: Ringe Männer

17.15 Uhr: Trampolin Männer

18.00 Uhr: Barren Männer

18.30 Uhr: Reck Männer