Nach dem Medaillenregen am Montag will Deutschland bei den European Championships auch am Dienstag jubeln.

Bei den Bahnrad-Europameisterschaften kämpft Sprint-Vizeeuropameister Stefan Bötticher um eine Medaille.

Am Abend greifen Sarah Köhler und die 4x200-m-Freistilstaffel der Frauen im Schwimmbecken nach Medaillen (Service: Zeitplan der Entscheidungen).

SPORT1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker.

+++ Ukrainer mit neuem Rekord - Wierling stark +++

In neuer "Championship" Rekordzeit ist Andrij Goworow zum EM-Titel über 50m Schmetterling geschwommen. Beim Triumph des Ukrainers belegte Damian Wierling einen respektablen siebten Platz. Der 22-Jährige von der SG Essen blieb in 23,46 Sekunden nur knapp eine Sekunde hinter dem neuen Titelträger zurück.

+++ Köhler jubelt über Silber +++

Schwimmerin Sarah Köhler hat bei den European Championships in Glasgow EM-Silber gewonnen.

Die 24 Jahre alte Frankfurterin musste sich über 1500 m Freistil in deutscher Rekordzeit von 15:57,85 Minuten lediglich der italienischen 800-m-Europameisterin Simona Quadarella geschlagen geben. Rang drei ging an die erst 16 Jahre alte Ungarin Ajna Kesely. Am Samstag hatte sich Köhler als Mitfavoritin über 800 m mit Platz vier begnügen müssen.

Celine Rieder landete auf Platz acht. Für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) war es die insgesamt fünfte Medaille am fünften Wettkamptag im Tollcross International Swimming Centre.

+++ Bötticher gewinnt Keirin-Gold +++

Stefan Bötticher (Chemnitz) hat den deutschen Bahnrad-Assen bei den Europameisterschaften in Glasgow die dritte Goldmedaille beschert.

Der frühere Sprint-Weltmeister gewann am Dienstag zum Abschluss der Wettkämpfe im Sir Chris Hoy Velodrom das Keirin-Finale vor dem Franzosen Sebastien Vigier und Jack Carlin aus Großbritannien.

Böttichers Vereinskollege Joachim Eilers hatte zuvor das kleine Finale gewonnen. Damit belegte er im Gesamtranking den siebten Platz.

+++ Wasserspringer Hausding verpasst Finale +++

Der körperlich angeschlagene Olympiadritte Patrick Hausding ist mit einer großen Enttäuschung in die Wassersprung-EM in Edinburgh bei den European Championships gestartet. Der 29 Jahre alte Berliner verpasste am Dienstag als 14. des Vorkampfes (316,65 Punkte) das Finale vom 1-m-Brett.

Für seinen letzten Sprung, einen Zweieinhalb-Auerbachsalto, erhielt der Vizeweltmeister nur 19,20 Punkte - damit waren seine Chancen aufs Finale dahin. Am Ende fehlten Hausding 14,15 Zähler auf Platz zwölf. Auch sein Berliner Synchron-Partner Lars Rüdiger schied auf Rang 13 (328,20) aus.

+++ DSV-Synchronduo auf Platz zwölf +++

Die deutschen Synchronschwimmerinnen Marlene Bojer und Daniela Reinhardt haben auch im EM-Finale der Freien Kür bei den European Championships in Glasgow den zwölften Platz belegt. Die Münchnerinnen verbesserten sich im Duett gegenüber der Technischen Kür um mehr als zwei auf 80,6000 Punkte, blieben aber auf dem letzten Rang.

Gold ging erneut an die russische Weltmeisterin Swetlana Kolesnitschenko mit ihrer neuen Partnerin Warwara Subbotina (96,7000) vor der Ukraine und Italien.

+++ Entscheidungen heute +++

Schwimmen

17.30 Uhr: 1500 m Freistil Frauen

17.50 Uhr: 50 m Schmetterling Männer

17.55 Uhr: 100 m Rücken Frauen

18.25 Uhr: 200 m Brust Frauen

18.32 Uhr: 200 m Freistil Männer

18.49 Uhr: 4x200m Freistil Frauen-Staffel

Turmspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 10 m Frauen

15.40 Uhr: 1-m-Brett Männer

Synchronschwimmen

10.00 Uhr: Kür Duett

11.11 Uhr: Kür Mixed

14.00 Uhr: Kür Solo

Bahnrad

13.22 Uhr: Ausscheidungsfahren Männer

14.07 Uhr: Zweier-Mannschaftsfahren Frauen

14.52 Uhr: Keirin Frauen

15.12 Uhr: Keirin Männer

Mountainbike

10.30 Uhr: Querfeldein Frauen

15.30 Uhr: Querfeldein Männer