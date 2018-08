Nach diversen Medaillen in den letzten Tagen wollen die deutschen Athleten bei den European Championships auch am Mittwoch zuschlagen.

Neben den Leichtathletik-Wettbewerben stehen auch in anderen Disziplinen Entscheidungen an. Bei den Freiwasserschwimmern wollen am Vormittag vor allem die deutschen Damen angreifen.

Beim Straßenradfahren nimmt Lisa Brennauer Kurs auf die nächste Medaille. Auch die deutschen Schwimmer haben am Abend wieder beste Chancen auf einen Podestplatz. (Service: Zeitplan der Entscheidungen).

SPORT1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker.

+++ Entscheidungen heute +++

Schwimmen

17.30 Uhr: 800 m Brust Männer

17.43 Uhr: 100 m Freistil Frauen

17.48 Uhr: 50 m Brust Männer

18.32 Uhr: 200 m Rücken Männer

18.39 Uhr: 200 m Lagen Frauen

18.45 Uhr: 4x100m Freistil Mixed-Staffel

Turmspringen

14.30 Uhr: Synchronspringen 3-m-Brett Mixed

15.40 Uhr: 10 m Frauen

Freiwasserschwimmen

10.30 Uhr: 5 km Frauen

12.00 Uhr: 5 km Männer

Straßenradfahren

10.00 Uhr: Zeitfahren Frauen

14.00 Uhr: Zeitfahren Männer