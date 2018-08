Nach dem erfolgreichen Samstag für Deutschland mit Gold in der Mixed-Staffel beim Schwimmen über die 4x200 m und dem sensationellen Bahnrad-Erfolg von Lisa Brennauer in der Einzelverfolgung geht es für die deutschen Athleten weiter.

Der Ruder-Achter der Männer kämpft ab 13.45 Uhr um Gold, zudem ist Pauline Schäfer auf dem Schwebebalken eine große Favoritin auf den ersten Platz (17 Uhr).

SPORT1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker. (Service: Zeitplan der Entscheidungen)

+++ Deutschland-Achter holt Gold +++

Der Deutschland-Achter hat zum sechsten Mal in Folge EM-Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) verwies im Finale der European Championships in Glasgow den Olympia-Dritten Niederlande mit knapp einer Bootslänge Vorsprung auf Platz zwei und bleibt seit Olympia 2016 in Finalrennen ungeschlagen. Bronze ging an Rumänien.

Der Achter holte damit in Schottland die einzige deutsche Ruder-Medaille der EM.

+++ Überraschendes Silber auf der Bahn +++

Anna Knauer hat den deutschen Bahnradsportlern bei den European Championships in Glasgow die sechste EM-Medaille beschert. Die 23-Jährige gewann im Ausscheidungsrennen im Sir Chris Hoy Velodrom überraschend Silber und musste sich nur der viermaligen Olympiasiegerin Laura Kenny (Großbritannien) geschlagen geben.

"Ich wollte unbedingt diese Medaille", sagte Knauer im ZDF: "Es ist alles zusammengekommen: Taktik, Wille, und die Form stimmt."

+++ Bahnrad: Medaillenregen geht weiter +++

Der Medaillenregen für die Bahnradsportler bei den European Championships in Glasgow geht weiter. Domenic Weinstein fährt am Sonntagabend in der Einerverfolgung über 4000 m um Gold. Der 23-Jährige zog als Schnellster der Qualifikation in 4:13,073 Minuten ins Finale gegen Ivo Oliveira aus Portugal ein und hat damit das insgesamt sechste deutsche Edelmetall im Sir Chris Hoy Velodrom bereits sicher.

+++ Heintz und Hentke auf Medaillenkurs +++

Die beiden Goldhoffnungen Philip Heintz und Franziska Hentke haben bei der Schwimm-EM im schottischen Glasgow ohne Probleme die Auftakthürde genommen. Heintz qualifizierte sich über 200 m Lagen als Vorlauf-Zehnter (2:00,34 Minuten) für das Halbfinale am Sonntagabend, die Magdeburgerin Hentke als Zweitschnellste (2:08,93).

Annika Bruhn musste dagegen ihrem famosen Schlussspurt beim Goldrennen am Samstagabend in der gemischten 4x200-Freistilstaffel Tribut zollen und scheiterte im Einzel-Vorlauf auf dem 18. Platz. "Irgendwie war keine Power mehr da", sagte Bruhn. Ihre Staffelkolleginnen Reva Foos und Isabel Marie Gose kamen als Sechste und Neunte eine Runde weiter.

+++ Entscheidungen heute +++

Diese Medaillenkämpfe stehen heute an.

Schwimmen

18.00 Uhr: 1500 m Freistil Männer

18.20 Uhr: 100 m Freistil Männer

18.25 Uhr: 100 m Brust Frauen

19.21 Uhr: 50 m Rücken Frauen

19.45 Uhr: 200 m Schmetterling Männer

19.52 Uhr: 4x200m Freistil Männer-Staffel

Synchronschwimmen

14.30 Uhr: Kurzprogramm Kombination

Bahnrad

12.52 Uhr: Ausscheidungsfahren Frauen

20.16 Uhr: 4000 m Einerverfolgung Männer

20.44 Uhr: 40 km Punktefahren Männer

21.40 Uhr: Sprint Frauen

Straßenradfahren

13.30 Uhr: Straßenrennen Frauen

Turnen

15.30 Uhr: Trampolin Frauen

16.00 Uhr: Stufenbarren Frauen

17.00 Uhr: Schwebebalken Frauen

17.30 Uhr: Boden Frauen

Rudern

12.30 Uhr: Zweier Männer

12.45 Uhr: Zweier Frauen

13.00 Uhr: Einer Männer

13.15 Uhr: Leichtgewichts-Doppelzweier Frauen

13.30 Uhr: Leichtgewichts-Doppelzweier Männer

13.45 Uhr: Achter Männer