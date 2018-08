Vorletzter Tag bei den European Championship in Glasgow. Nachdem die deutschen Athleten in den letzten Tagen bereits viele Medaillen abräumen konnten, sollen am Samstag die nächsten folgen.

Hoffnungen auf Edelmetall dürfen sich vor allem die Turner um Marcel Nguyen im Team-Wettkampf machen. In der Freiwasser-Staffel greifen Florian Wellbrock und Sarah Köhler gemeinsam nach der jeweils dritten Medaille.

Außerdem werden Medaillen im Triathlon, Wasserspringen, Golf und BMX vergeben. (Service: Zeitplan der Entscheidungen).

SPORT1 begleitet die Wettbewerbe im News-Ticker.

+++ Geher verpassen Medaille - Spanier gewinnt +++

Die deutschen Geher um den WM-Fünften Christopher Linke haben bei der Leichtathletik-EM in Berlin die erhoffte Medaille über 20 km verfehlt.

Beim Sieg des Spaniers Alvaro Martin nach 1:20:41 Stunden erreichte Linkes Potsdamer Klubkollege Nils Brembach (1:21:25) als bester DLV-Starter den guten fünften Platz.

Hagen Pohle (ebenfalls Potsdam) wurde Achter (1:21:35), der hoch gehandelte Linke kam nicht über Platz 13 (1:22:33) hinaus. Hinter Martin sicherte sich dessen Landsmann Diego Garcia Carrera Silber (1:20:48), Bronze ging an den als neutraler Athleten angetretenen Russen Wassili Misinow (1:20:50).

Damit müssen die deutschen Geher weiter auf die erste EM-Medaille seit 28 Jahren warten. Damals hatten in Split die DDR-Athleten Bernt Gummelt und Hartwig Gauder Silber und Bronze über 50 km geholt. Die letzte 20-km-Medaille liegt sogar noch weiter zurück: 1978 in Prag siegte Roland Wieser für die DDR.

+++ Punzel springt ins 3-m-Brett-Finale +++

Wasserspringerin Tina Punzel hat bei den European Championships in Edinburgh das EM-Finale vom 3-m-Brett erreicht.

Die 23-Jährige aus Dresden qualifizierte sich als Vorkampf-Sechste (290,05 Punkte) für die Entscheidung der zwölf besten Springerinnen am Samstagnachmittag. Die 17-jährige Lena Hentschel (Berlin) schied als 14. (233,55) aus.

Am Freitag hatte Punzel im 1-m-Finale mit einem schweren Fehler im vorletzten Durchgang eine mögliche Goldmedaille aus den Händen gegeben. Im gemischten Synchronspringen mit Lou Massenberg (Berlin) hatte sie am Mittwoch den EM-Titel gewonnen.

+++ Die Entscheidungen am Samstag +++

Leichtathletik

Einen Überblick zu allen Leichtathletik-Entscheidungen finden Sie hier

Turmspringen

16.30 Uhr: Synchronspringen 10 m Mixed

18.00 Uhr: 3-m-Brett Frauen

Freiwasserschwimmen

12 Uhr: 5 km Mixed-Staffel

BMX

13.30 Uhr: Frauen

13.36 Uhr: Männer

(Offizieller Zeitplan der European Championships)

Golf

12.40 Uhr: Mannschaftswettbewerb Mixed

Turnen

14.00 Uhr: Team-Wettkampf Männer

Triathlon

18.35 Uhr: Mixed-Staffel