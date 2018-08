Nach dem Auftakt am Donnerstag geht es bei den European Championships in Glasgow heute erstmals um Medaillen. Im 4x100 Meter Freistil der Herren und Damen steht Deutschland jeweils im Finale, auch die beiden Bahnrad-Vierer fahren am Abend in der Teamverfolgung um Medaillen.

Dazu stehen noch zehn weitere Entscheidungen an. SPORT1 gegleitet die Wettbewerbe im News-Ticker. (Service: Zeitplan der Entscheidungen)

Die verschiedenen Finals heute im Überblick:

Schwimmen:

ab 18.00 Uhr Damen 400 Meter Lagen - Gold: Fantine Lesaffre (Frankreich). Silber: Ilaria Cusinato (Italien). Bronze: Hannah Miley (Großbritannien)

ab 18.09 Uhr Herren 400 Meter Freistil - Gold: Michailo Romantschuk (Ukraine). Silber: Henrik Christiansen (Norwegen). Bronze: Henning Mühlleitner (Deutschland)

ab 19.01 Uhr Damen 4x100 Meter Freistil

ab 19.10 Uhr Herren 4x100m Freistil

Bahnrad:

ab 16.55 Uhr Damen Scratch (10km)

ab 19.30 Uhr Herren Mannschaftsverfolgung

ab 19.46 Uhr Damen Mannschaftsverfolgung

ab 20.02 Uhr Herren Scratch (15km)

ab 21.05 Uhr Frauen Teamsprint

ab 21.13 Uhr Herren Teamsprint

Service: European Championships - So läuft Mini-Olympia

+++ 17.44 Uhr: Welte im Teamsprint um Bronze +++

Ohne die im Training schwer verunglückte Olympiasiegerin Kristina Vogel greifen die deuschen Teamsprinterinnen bei der EM in Glasgow nach Bronze.

Vogels langjährige Wettkampfpartnerin Miriam Welte qualifizierte sich im Sir Chris Hoy Velodrome an der Seite der ehemaligen Juniorenweltmeisterin Emma Hinze in 33,012 Sekunden für das kleine Finale am Abend gegen die Niederlande. Russland und die Ukraine fahren um Gold.

Auch die Männer fahren um Bronze. Stefan Bötticher, Timo Bichler und Joachim Eilers siegten im Duell mit Tschechien in 43,585 Sekunden deutlich und treffen am Abend auf Polen.

+++ 17.18 Uhr: Beide Bahnrad-Vierer fahren um Bronze +++

Die deutschen Bahnrad-Vierer fahren bei der EM in Glasgow um Bronze in der Mannschaftsverfolgung. Das Frauen-Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) mit Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Gudrun Stock verlor zwar das Halbfinale gegen Italien, zog aber mit deutschem Rekord von 4:23,754 Minuten ins kleine Finale am Abend gegen Polen ein.

Zuvor hatten die Männer ebenfalls das Rennen um Platz drei erreicht. Der deutsche Vierer mit Theo Reinhardt, Leon Rohde, Nils Schomber und Domenic Weinstein, der am Donnerstag das Halbfinale als Sechster verpasst hatte, qualifizierte sich in 3:56,852 Minuten als überlegener Sieger im Duell mit Belgien. Gegner am Abend ist Weltmeister und Olympiasieger Großbritannien.

+++ 16.30 Uhr: Deutsche Synchronschwimmerinnen Zwölfter +++

Die deutschen Synchronschwimmerinnen sind mit Platz zwölf im Duett in die EM in Glasgow gestartet. Die Münchnerinnen Marlene Bojer und Daniela Reinhardt kamen im Finale der Technischen Kür bei den European Championships auf 78,3425 Punkte.

Gold ging an die russische Weltmeisterin Swetlana Kolesnitschenko mit ihrer neuen Partnerin Warwara Subbotina (95,1035) vor der Ukraine und Italien.

Den EM-Titel im Mixed-Duett verteidigte der Russe Alexander Maltzew mit Maja Gurbanberdijewa in der Technischen Kür erfolgreich (89,5853). Die italienischen Weltmeister Manila Flamini/Giorgio Minisini mussten sich mit Silber begnügen.