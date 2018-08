Nach dem Auftakt am Freitag mit vier Bronzemedaillen geht es für die deutschen Athleten am Samstag bei den European Championships in Glasgow weiter.

Die größten Medaillenhoffnungen im Schwimmen ruhen auf Sarah Köhler, die als Vorlaufvierte locker das Finale über 800 Meter Freistil erreichte. Eher Außenseiterchancen hat Aliena Schmidtke über 100 Meter Schmetterling.

Im Bahnradsport geht Lisa Brennauer als Vorlaufsiegerin in der 3000-Meter-Einzelverfolgung aussichtsreich ins Finale.

Schon am Mittag kämpft der Frauen-Vierer im Endlauf um die Medaillenchance.

SPORT1 gegleitet die Wettbewerbe im News-Ticker. (Service: Zeitplan der Entscheidungen)

Die verschiedenen Finals heute im Überblick:

Schwimmen:

18.00 Uhr: 800 m Freistil Frauen

18.13 Uhr: 100 m Brust Männer

18.18 Uhr: 100 m Schmetterling Frauen

19.18 Uhr: 50 m Rücken Männer

19.23 Uhr: 50 m Freistil Frauen

19.28 Uhr: 4x200 m Freistil Männer-Staffel

Synchronschwimmen

14.30 Uhr: Kür Team

Bahnrad

15.55 Uhr: 1000 m Zeitfahren Männer

16.54 Uhr: 25 km Punktefahren Frauen

20.50 Uhr: 3000 m Einerverfolgung Frauen

21.01 Uhr: Omnium Männer

Turnen

14.00 Uhr: Mannschaftswettbewerb Frauen

Rudern

12.15 Uhr: Zweier Frauen

12.30 Uhr: Zweier Männer

12.45 Uhr: Vierer Frauen

13.00 Uhr: Vierer Männer

13.15 Uhr: Doppelvierer Frauen

13.30 Uhr: Doppelvierer Männer

13.45 Uhr: Doppelzweier Frauen

14.00 Uhr: Achter Frauen

