Kanu-Ass Sebastian Brendel hat bei der Rennsport-WM in Portugal im Canadier-Einer über 1000 m sein viertes WM-Gold in Folge gewonnen. Auf seiner Paradestrecke setzte sich der dreimalige Canadier-Olympiasieger in einem starken Rennen vor seinem Dauerrivalen Martin Fuksa (Tschechien) durch. Bronze sicherte sich der Brasilianer Isaquias dos Santos.

Der 30 Jahre alte Potsdamer ist der dritte Kanute, dem vier WM-Siege in Serie über die gleiche Distanz glückten. Vor ihm hatten dies bislang nur der Neubrandenburger Andreas Dittmer (2001 bis 2005) und der Lette Ivan Klementiev (fünf Titel von 1989 bis 1994) geschafft.

In Montemor feierte Brendel bei seinem wichtigsten Start der Wettbewerbe in Portugal bereits seine zweite Medaille: Am Freitag hatte er sich über 500 m nur dem Brasilianer Isaquias Queiroz geschlagen geben müssen und Silber geholt. Am Sonntag startet Brendel noch im nicht olympischen "Marathon" über 5000 m, wo der Titelverteidiger mit einem Sieg seinen fünften Triumph in Folge feiern würde.