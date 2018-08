Wer ist der König unter den Sportholzfällern? Bei der Deutschen Meisterschaft am Samstag in Deggendorf messen sich die Helden an Axt und Säge. SPORT1 zeigt das Spektakel ab 12.30 Uhr im LIVESTREAM und stellt die Athleten vor.

Der Topfavorit ist Robert Ebner, er gewann die vergangenen fünf Meisterschaften. Leicht wird die Titelverteidigung aber nicht, denn unter anderem ist in Deggendorf auch Legende Dirk Braun am Start. Der zweimalige Europameister hält alle deutschen Rekorde der STIHL Timbersports Series.