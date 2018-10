Es geht wieder los! Europas Topklubs messen sich am Abend in der Champions League - und mittendrin sind am Dienstag Bayern München und die TSG Hoffenheim. Während der Rekordmeister bei AEK Athen antritt, empfängt die TSG den französischen Klub Olympique Lyon.

Im SPORT1-Fantalk verpassen Sie dazu kein Detail. Mit den Gästen Oliver Pocher, Mario Basler und Olaf Thon wird dort das aktuelle Geschehen bei den deutschen Teams diskutiert und bewertet.

Spannung pur auch in bei den WTA-Finals. In Singapur stehen die zweiten Spiele in der Weißen Gruppe auf dem Programm.

Das ist passiert

- 2. Bundesliga: St. Pauli klettert auf Rang drei

Der FC St. Pauli ist durch einen Sieg beim Tabellenvorletzten MSV Duisburg auf den Relegationsplatz gesprungen. Die Hamburger gewannen im Montagsspiel mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Sami Allagui in der 84. Minute. (Zum Bericht)

- Premier League: Özil stellt Rekord auf

Auch dank eines Rekordtores des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil hat der FC Arsenal sein Heimspiel in der Premier League gegen Leicester City gewonnen. Die Gunners setzten sich gegen den Sensationsmeister von 2016 mit 3:1 durch. Özil traf zum 30. Mal in der Premier League und ist damit alleiniger deutscher Toptorschütze im englischen Oberhaus. (Zum Bericht)

- NFL: Falcons stürzen die Giants tiefer in die Krise

Der Negativlauf der New York Giants in der NFL geht weiter. Der viermalige Super-Bowl-Champion unterlag im Monday-Night-Game bei den Atlanta Falcons knapp mit 20:23. Kicker Giorgio Tavecchio anvancierte mit drei verwandelten Field-Goals zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- NBA: Doncic führt Dallas zum nächsten Sieg

Die Dallas Mavericks feiern beim 115:109 gegen die Chicago Bulls den zweiten Sieg innerhalb von nur drei Tagen. Erneut war es erneut Super-Rookie Luka Doncic, der seine Mannschaft mit einer starken Leistung zum Erfolg gegen die weiterhin sieglosen Bulls führte. Mit 19 Punkten war der Slowene nach Wesley Matthews (20) zweitbester Werfer seines Teams. (zum Bericht)

- NBA: Lakers werfen Sieg weg

Die Los Angeles Lakers warten in der NFL auch nach dem dritten Spiel weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Bei der 142:143-Niederlage gegen die San Antonio Spurs wurde Superstar LeBron James (32 Punkte) zur tragischen Figur. Nachdem er sein Team zunächst in die Overtime rettete, verpasste er es dort, wenige Sekunden vor dem Ende, die Partie zu entscheiden und vergab zwei Freiwürfe. Auf der Gegenseite behielt Patrick Mills die Nerven und verwandelte den abschließenden Wurf zum zweiten Saisonsieg der San Antonio Spurs. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: FC Bayern will nachlegen

Nach dem erlösenden 3:1 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg will der deutsche Rekordmeister Bayern München in der Champions League nachlegen. Das Team von Trainer Niko Kovac spielt beim griechischen Meister AEK Athen (Champions League: AEK Athen – FC Bayern, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) und geht trotz aller Nebengeräusche als klarer Favorit in die Partie. Die Bayern sind ohne Franck Ribery nach Athen gereist, auch hinter dem Einsatz von David Alaba steht noch ein Fragezeichen.

- Champions League: TSG unter Druck

Die TSG Hoffenheim, die Olympique Lyon (Champions League: TSG Hoffenheim - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER) empfängt, peilt den ersten Sieg in der Königsklasse an. Sollte dies nicht gelingen, rückt der angestrebte Achtelfinal-Einzug bereits in weite Ferne.

- Champions League: Ronaldos Rückkehr nach Manchester

Trainer Jose Mourinho steht bei Manchester United weiter im Kreuzfeuer der Kritik. Mit einem Sieg gegen Juventus Turin (Champions League: Manchester United - Juventus Turin ab 21 Uhr im LIVETICKER) kann der Portugiese Argumente für einen Verbleib im Old Trafford sammeln. Für besondere Brisanz sorgt die Rückkehr von Cristiano Ronaldo ins Old Trafford. Dort begann 2003 seine steile Karriere.

Das müssen Sie sehen

- Fantalk: Alles zur Champions League

Parallel zu den Champions-League-Spielen diskutieren im SPORT1-Fantalk die Experten über die Leistungen der deutschen Teams – diesmal sogar im XXL-Format (ab 18.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM). Zu Gast sind Oliver Pocher, Mario Basler und Olaf Thon.

- Tennis: WTA Finals in Singapur

Heute stehen bei den WTA Finals die nächsten Spiele in der Weißen Gruppe an. Im Duell der Auftaktsiegerinnen trifft Karolina Pliskova auf Elina Svitolina. Danach steht für Petra Kvitova und Caroline Wozniacki ein richtungsweisendes Spiel an. Beide Partien sehen Sie ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+.

- Eishockey – NHL On The Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US (ab 21 Uhr im TV) das offizielle Highlight-Magazin der NHL. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen fester Bestandteil der Studiosendung.

