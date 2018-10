Die Bosse des FC Bayern holen zu einem großen Rundumschlag aus.

Auf einer eigens angesetzten Pressekonferenz am Freitagmittag attackierte die Führungsriege des deutschen Rekordmeisters Journalisten und Ex-Spieler, von denen sie sich unfair behandelt fühlen.

Am Abend empfängt Eintracht Frankfurt die Fortuna aus Düsseldorf in der Bundesliga und möchte den vierten Sieg in Serie. In Dresden kommt es am Abend zum Ost-Duell zwischen Dynamo und Erzgebirge Aue.

Das ist passiert

- FC Bayern: Bosse greifen Medien und Ex-Spieler an

Die Führungsriege des FC Bayern hat im Anschluss an die Spieltags-Pressekonferenz mit Trainer Niko Kovac vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg einen denkwürdigen Auftritt vor der Presse hingelegt. Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic holten am Freitag an der Säbener Straße zu einem Rundumschlag gegen die Medien und die jüngste Berichterstattung rund um den Rekordmeister sowie gegen eigene Ex-Spieler aus (Alle Aussagen zum Nachlesen).

- Tennis: Schwere Gruppe für Kerber

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat bei der Auslosung des WTA-Saisonfinales in Singapur die vermeintlich schwierigere Gruppe erwischt. Die 30-Jährige bekommt es in der Roten Gruppe mit US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka (Japan), French-Open-Finalistin Sloane Stephens (USA) und Debütantin Kiki Bertens (Niederlande) zu tun.

- Triathlon: Al-Sultan wird neuer Bundestrainer

Der frühere Ironman-Weltmeister Faris Al-Sultan wird neuer Bundestrainer der deutschen Triathleten. Al-Sultan, Hawaii-Sieger von 2005, tritt die Stelle am 1. November an, bleibt aber auch Heimtrainer des Darmstädters Patrick Lange, der 2017 und 2018 auf Hawaii triumphiert hat.

Das passiert heute noch

- Bundesliga: Eintracht will nächsten Sieg

Eintracht Frankfurt hat in der englischen Woche drei Siege aus drei Spielen geholt und möchte gegen Fortuna Düsseldorf diese Serie fortsetzen. (Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: Dynamo bittet Aue zum Ost-Duell

Heißes Ost-Duell im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion, wo Dynamo Dresden das Team von Erzgebirge Aue empfängt. Mit einem Sieg kann Dresden bis auf Platz vier springen und gleichzeitig die Sorgen von Aue, die aktuell auf Rang zehn stehen. (2. Liga Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Außerdem feiert Uwe Koschinak beim SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt sein Debüt als Trainer. (2. Liga: SV Sandhausen – FC Ingolstadt ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Spitzenspiel in Mannheim

In der DEL kommt es zum Top-Spiel zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt. Die Adler gehen als Tabellenführer ins Spitzenspiel in der SAP-Arena, die Panther sind zwei Punkte hinter Mannheim Tabellenzweiter und konnten vier der letzten fünf Spiele gewinnen. (DEL: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Zudem ist Nürnberg in Iserlohn gefordert und Vize-Meister Berlin empfängt Wolfsburg.

Das sollten Sie heute noch sehen:

- Rhein-Derby in der DEL

Neben dem Spitzenspiel in Mannheim kommt es in der DEL zum zweiten Kracher, dem rheinischen Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien. Die DEG ist glänzend in die Saison gestartet und befindet auf Rang 3. Der KEC hingegen liegt etwas unter den eigenen Erwartungen auf Tabellenplatz 8 und steht im Derby bereits gehörig unter Druck. SPORT1 zeigt das Rhein-Derby ab 19.25 Uhr Live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Schafft Dynamo Dresden den Anschluss an die Spitzengruppe und wer siegt im Kellerduell zwischen Sandhausen und Ingolstadt? Die Highlights aus der zweiten Liga in Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga (ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)