Trotz Platzverweis für Arjen Robben ist der FC Bayern in Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Tabellenführer Borussia Dortmund hat beim VfB Stuttgart keine Probleme.

Am Abend kämpfen die besten Sportholzfäller um den Titel bei der STIHL Timbersports-WM in Liverpool.

Das ist passiert

- Bundesliga: FC Bayern beendet Durstrecke in Unterzahl

Nach vier sieglosen Partien in Serie und der denkwürdigen Pressekonferenz der Bosse hat der FC Bayern wieder gewonnen. Am 8. Spieltag siegten die Münchner beim VfL Wolfsburg. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Dortmund eilt weiter von Sieg zu Sieg

Borussia Dortmund setzt seinen Erfolgslauf in der Bundesliga in beeindruckender Manier fort und fährt beim VfB Stuttgart einen ungefährdeten Erfolg ein. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Köln verschenkt Sieg

Nach der Heim-Niederlage gegen den MSV Duisburg kann der 1. FC Köln auch bei Holstein Kiel nicht gewinnen. Simon Terodde markiert zwar sein 13. Saisontor, doch auch das reicht nicht zum Sieg. (Zum Bericht)

- Premier League: Mourinho flippt bei Remis gegen Chelsea aus

Kein Sieger im Top-Spiel der Premier League: Der FC Chelsea und Manchester United trennen sich remis. Nach dem späten Ausgleich der Londoner flippt Jose Mourinho aus. (Zum Bericht)

- La Liga: Heim-Blamage für Real - Lopetegui vor dem Aus

Real Madrids Krise spitzt sich immer mehr zu. Gegen UD Levante verlieren die Königlichen und bleiben damit im fünften Pflichtspiel in Serie ohne Erfolg. Trainer Julen Lopetegui muss bangen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Zukunft von BVB-Stürmer Alcacer ist geklärt

Top-Torjäger Paco Alcacer stürmt auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund. Der FC Barcelona bestätigt, dass der BVB die Kaufoption zieht. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Werder bei Schalke gefordert

Im Abendspiel trifft Schalke 04 auf Werder Bremen (Bundesliga: Schalke 04 - Werder Bremen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Bremer wollen ihre starken Leistungen bestätigen und weiter Druck auf die Spitzengruppe ausüben. Schalke möchte den dritten Sieg in Folge einfahren.

- Formel 1: Vettel im Qualifying gefordert

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel ist im Qualifying zum Großen Preis der USA (Formel 1: Qualifying ab 23 Uhr im LIVETICKER) gefordert. Will der viermalige Formel-1-Weltmeister seine äußerst geringe letzte Chance auf Titel Nummer fünf wahren, muss er sich auf dem Kurs in Austin die Pole sichern. Sollte Mercedes-Fahrer Hamilton am Sonntag im Rennen acht Punkte mehr als Vettel holen, wäre der Engländer wie einst der legendäre Juan Manuel Fangio zum fünften Mal Champion.

Das sollten Sie sehen

- BBL: Ulm empfängt formstarke Berliner

Ratiopharm Ulm ist mit zwei Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Jetzt soll am Samstag der erste Sieg her. Mit ALBA Berlin kommt jedoch ein Gegner, der mit zwei Kantersiegen in die Saison gestartet ist. Für Ulms Ismet Akpinar wird es ein Treffen mit alten Bekannten, schließlich war er zwischen 2013 und 2017 noch für ALBA auf Körbejagd gegangen. SPORT1 zeigt die Partie ab 18 Uhr Live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Timbersports: Weltbester Sportholzfäller gesucht

Bei der STIHL Timbersports Weltmeisterschaft kämpfen die besten Sportholzfäller im Einzelwettbewerb um den wichtigsten internationalen Titel. Hoffnungsträger aus deutscher Sicht ist der Deutsche Meister Robert Ebner. Diesmal wird das Spektakel im englischen Liverpool ausgetragen. SPORT1 zeigt den Kampf um den WM-Titel ab 20 Uhr Live im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- WBSS: Die Viertelfinals im Cruiser- und Bantamgewicht

Nächstes Highlight für alle Box-Fans: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 2 Uhr) zeigt SPORT1 die Viertelfinals der World Boxing Super Series aus Orlando im Livestream mit englischem Kommentar.

Das Video-Schmankerl

Irrer Buzzer Beater entscheidet West-Spektakel

Wenige Monate nach seinem Wechsel von den Utah Jazz zu den Golden State Warriors legt Jonas Jerebko bei seiner Rückkehr einen denkwürdigen Auftritt hin.