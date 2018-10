Der Hamburger SV hat am Dienstag für die bisherige Nachricht des Tages gesorgt.

Der HSV teilte mit, dass man sich von Trainer Christian Titz getrennt habe. Auch der Nachfolger steht bereits fest. Am Abend steht dann die Champions League im Fokus. Der FC Bayern gastiert in Athen, Hoffenheim empfängt Lyon - und Cristiano Ronaldo kehrt nach Manchester zurück. Im Fantalk auf SPORT1 bleiben Sie am Ball.

Das ist passiert

- HSV entlässt Titz - Wolf übernimmt

Paukenschlag beim Hamburger SV! Der Bundesliga-Absteiger hat auf den durchwachsenen Saisonstart reagiert und sich von Trainer Christian Titz getrennt.

"Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden", sagte Sportvorstand Ralf Becker (Zum Bericht).

Nachfolger wird Hannes Wolf, der den VfB 2017 zur Zweitliga-Meisterschaft geführt hatte.

"Das Feuer ist zu hundert Prozent da. Ich weiß, dass der Weg für den HSV relativ schwer ist. Aber alleine wegen der Bedeutung des HSV musste ich nicht lange überlegen. Das ist eine große Herausforderung, die ich gerne annehme", so Wolf auf der Pressekonferenz (Zum Bericht).

- Dortmund bangt gegen Atletico um Alcacer

Der BVB geht mit Schwung in das Duell mit Atletico Madrid, bangt aber um den Einsatz von Torjäger Paco Alcacer. "Wir wissen es noch nicht. Mehr kann ich noch nicht sagen", sagte Trainer Lucien Favre auf der PK. Am Dienstagnachmittag fehlte Alcacer im Training.

Verzichten muss Favre auf die verletzten Marcel Schmelzer, Manuel Akanji und Jeremy Toljan (Zum Bericht).

- WWE-Topstar Reigns enthüllt Krebs-Diagnose

Ein reales Krankheits-Drama zwingt Showkampf-Legende Roman Reigns dazu, seinen Titelgürtel niederzulegen. Der 33-Jährige erklärte zu Beginn der wöchentlichen TV-Sendung Monday Night RAW, dass er zum zweiten Mal in seinem Leben an Blutkrebs erkrankt sei.

Bereits mit 22 Jahren habe er Leukämie gehabt, sagte Reigns (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Champions League: FC Bayern will nachlegen

Nach dem erlösenden 3:1 in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg will der deutsche Rekordmeister Bayern München in der Champions League nachlegen. Das Team von Trainer Niko Kovac spielt beim griechischen Meister AEK Athen (Champions League: AEK Athen – FC Bayern, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) und geht trotz aller Nebengeräusche als klarer Favorit in die Partie. Die Bayern sind ohne Franck Ribery nach Athen gereist, David Alaba sitzt zumindest auf der Bank (Die Aufstellungen).

- Champions League: TSG unter Druck

Die TSG Hoffenheim, die Olympique Lyon (Champions League: TSG Hoffenheim - Olympique Lyon ab 21 Uhr im LIVETICKER) empfängt, peilt den ersten Sieg in der Königsklasse an. Sollte dies nicht gelingen, rückt der angestrebte Achtelfinal-Einzug bereits in weite Ferne.

- Champions League: Ronaldos Rückkehr nach Manchester

Trainer Jose Mourinho steht bei Manchester United weiter im Kreuzfeuer der Kritik. Mit einem Sieg gegen Juventus Turin (Champions League: Manchester United - Juventus Turin ab 21 Uhr im LIVETICKER) kann der Portugiese Argumente für einen Verbleib im Old Trafford sammeln. Für besondere Brisanz sorgt die Rückkehr von Cristiano Ronaldo ins Old Trafford. Dort begann 2003 seine steile Karriere.

