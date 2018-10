Am Montag wird es ernst für Angelique Kerber.

Die Kielerin greift bei den WTA-Finals ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf Kiki Bertens (Niederlande). In der Premier League möchte der FC Arsenal seine Siegesserie ausbauen.

Am Abend hat Lewis Hamilton beim USA-GP den vorzeitigen Gewinn des WM-Titels verpasst. Jonas Hofmann befeuert mit einem Dreierpack die Gladbacher Titelträume.

Das ist passiert

- Bundesliga: Dreierpacker Hofmann lässt Gladbach träumen

Borussia Mönchengladbach legt nach dem Sieg beim FC Bayern nach und erobert Rang zwei. Jonas Hofmann überragt beim Offensivfeuerwerk gegen den FSV Mainz 05. (Zum Bericht)

- BBL: FC Bayern siegt dank Williams' Gala - Sorge um Barthel

Der FC Bayern Basketball schlägt die Telekom Baskets Bonn dank einer Gala von Derrick Williams bei seinem BBL-Debüt. Danilo Barthel verletzt sich. (Zum Bericht)

- Formel 1: Hamilton verpasst vorzeitigen Titel trotz Vettel-Kollision

Lewis Hamilton muss die WM-Party verschieben. In Austin schnappt sich Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen den Sieg. Max Verstappen glänzt. Vettel patzt einmal mehr. (Zum Bericht)

- NFL: Bradys Patriots gewinnen Spektakel

Die New England Patriots jubeln nach einem wilden Spiel in Chicago. Die Panthers feiern ein Mega-Comeback. Eine Security-Dame muss leiden. (Zum Bericht)

Drew Brees eilt von Rekord zu Rekord: Beim dramatischen 24:23-Comebacksieg gegen die Baltimore Ravens gelingt dem New Orleans' Quarterback der 500. Touchdownpass seiner Karriere. (Zum Bericht)

-NBA: Dennis Schröders Fehlstart mit OKC perfekt

Die Oklahoma City Thunder haben die nächste Pleite in der NBA kassiert. Das Team um Dennis Schröder verlor auch das dritte Saisonspiel gegen die Sacramento Kings mit 120:131. Superstar Russell Westbrook feierte nach langer Verletzungspause zwar sein Comeback und überzeugte mit einer starken Performance, konnte die dritte Niederlage im dritten Spiel aber nicht verhindern. (Zum Bericht)

Die Denver Nuggets schlagen die Golden State Warriors in einem packenden Krimi 100:98. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- WTA-Finals: Kerber vor schwieriger Aufgabe

Angelique Kerber hofft bei den WTA Finals auf den perfekten Saisonabschluss. Im Gruppenspiel muss die Deutsche gegen Kiki Bertens ran (Tennis: Angelique Kerber - Kiki Bertens ab 14:45 im LIVETICKER). Kerbers weitere Gegnerinnen, Naomi Osaka und Sloane Stephens, kämpfen ebenfalls am Montag gegeneinander (Tennis: Naomi Osaka - Sloane Stephens ab 13:30 Uhr im LIVETICKER). Das Turnier in Singapur ist nach den vier Grand Slams das wichtigste Turnier des Jahres, an dem nur die in diesem Jahr acht besten Tennisspielerinnen der Welt teilnehmen dürfen.

- Premier League: Arsenal will Siegesserie ausbauen

Der FC Arsenal will im Heimspiel gegen Leicester City den zehnten Sieg in Folge feiern (Premier League: Arsenal FC - Leicester City ab 21 Uhr im LIVETICKER). Diese Serie hat die Londoner in der Premier League auf Platz fünf gebracht. Der Abstand auf die Spitzenteams Liverpool und Manchester City beträgt nur fünf Punkte. Nach dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Fulham gehen die Gunners selbstbewusst in die Partie.

- 2. Bundesliga: St. Pauli will auf Erfolgskurs bleiben

Der FC St. Pauli will im Zweiliga-Duell beim MSV Duisburg seine Erfolgsserie ausbauen (2. Bundesliga: MSV Duisburg - FC St. Pauli ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Nach drei Niederlagen in Folge blieben die Hamburger in den vergangenen vier Spielen ungeschlagen. Drei Siege und ein Remis stehen zu Buche. Duisburg überraschte am letzten Spieltag mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Tabellenführer 1. FC Köln. Die "Zebras" sind derzeit 17. in der Tabelle.

Das sollten Sie sehen

- Goooal! Das internationale Fußball-Magazin

In "Goooal! – Das internationale Fußball-Magazin" gibt es ab 19 Uhr im TV und STREAM die Highlights aus Italien, Frankreich und Spanien zu sehen. In einer Highlight-Sendung werden die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 präsentiert. Zudem wird eine Zusammenfassung des Topspiels der Primera Division gezeigt.

- Die Premier League Highlights

Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend ab 19.30 Uhr im TV und STREAM wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Neben den zahlreichen internationalen Superstars wie Kevin De Bruyne, Mohamed Salah oder Harry Kane stehen natürlich auch die deutschen Kicker wie Leroy Sane und Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger oder Arsenal-Neuzugang Bernd Leno im Fokus. Auch auf der Trainerbank sind mit Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Jose Mourinho weiterhin große Namen in der englischen Liga vertreten.

Das Video-Schmankerl

Traumtor! Schürrle packt den Hammer aus

Mit einem Traumtor bringt Andre Schürrle die Londoner in Führung. Aber dann dreht Cardiff auf.