Auch an diesem Sonntag war in der Welt des Sports einiges geboten.

In der Bundesliga kam es zum Duell RB Leipzig und der FC Schalke 04. Heraus kam nur ein torloses Unentschieden. Der 1. FC Nürnberg war einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt nah, doch auch hier reichte es nicht. Im österreichischen Sölden sollte mit dem Riesenslalom die Herren-Weltcup-Saison im alpinen Skisport eröffnet werden. Doch dieser fiel aus. Am Abend will sich Hamilton zum Formel-1-Weltmeister krönen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Nürnberg verpasst Sieg gegen Frankfurt

Der 1. FC Nürnberg zeigte gegen die Eintracht Frankfurt eine starke Partie, verpasste aber einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf in der Bundesliga. Der eingewechselte Sebastian Haller war es schließlich, der den Hessen das Remis sicherte. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Torloses Remis von Leipzig und Schalke

RB Leipzig haben sich in der Bundesliga torlos voneinander getrennt. Leipzig bleibt damit Fünfter, während Schalke den Relegationsplatz verlässt. (Zum Bericht)

- 2. Liga: St. Pauli verpasst Tabellenführung

Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga verpasst. Die Kiezkicker kassierten eine 0:1 (0:0)-Heimpleite gegen Holstein Kiel und verharren dadurch weiterhin auf Platz fünf. (Zum Bericht)

- La Liga: Barca verpasst Real Clasico-Prügel

Der FC Barcelona entscheidet den Clasico in La Liga deutlich für sich und lässt Real Madrid in der Tabelle damit weiter abstürzen. Die Königlichen wachen zu spät auf. Trainer Julen Lopetegui dürfte nicht mehr zu halten sein. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Weltcup-Auftakt der Männer abgesagt

Der Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennläufer im österreichischen Sölden ist am Sonntagmorgen abgesagt worden. Schneefälle und starke Winde machten eine Austragung des geplanten Riesenslaloms unmöglich. Das gaben die Organisatoren und der Internationale Ski-Verband FIS bekannt. (Zum Bericht)

- Darts: Max Hopp schreibt weiter Geschichte

Max Hopp hat bei der European Darts Championship in Dortmund als erster Deutscher bei einem Major-Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinale setzte sich der 22-Jährige vor 7000 Zuschauern in der Westfalenhalle 10:5 gegen den Engländer Darren Webster durch. (Zum Bericht)

Tennis: Svitolina gewinnt WTA-Finals

Die Ukrainerin Jelina Svitolina hat beim Saisonfinale der acht weltbesten Tennisspielerinnen den bisher größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 24-Jährige, die noch nie das Viertelfinale eines Grand Slams überstanden hat, triumphierte im Endspiel von Singapur nach 2:23 Stunden mit 3:6, 6:2, 6:2 über Sloane Stephens. (Zum Bericht)

DEL: München feiert Kantersieg

Meister Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Sieg in Serie gefeiert. Die Münchner setzten sich am 15. Spieltag vor heimischer Kulisse gegen die Iserlohn Roosters souverän mit 6:2 (4:0, 1:1, 1:1) durch und kletterten in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Platz zwei. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Formel 1: Hamilton vor WM-Party

Lewis Hamilton steht ganz dicht vor seinem fünften WM-Titel. Dem Mercedes-Pilot reicht beim Großen Preis von Mexiko dazu ein siebter Platz. Hamilton geht von Startplatz drei vor seinem Konkurrenten, Sebastian Vettel, ins Rennen. Die Pole sicherte sich Red-Bull-Pilot Dani Ricciardo vor Teamkollege Max Verstappen. (Formel 1: Der Große Preis von Mexiko ab 20.10 Uhr im LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl

Der Riesentorlauf in Sölden wurde wegen schlechter Bedingungen abgesagt. Für Ski-Ass Felix Neureuther ist das aber noch lange kein Grund, seinen Humor zu verlieren.