Lindsey Vonn kündigt ihren Rücktritt an.

Die Skifahrerin macht nach der anstehenden Saison 2018/19 Schluss. Davor will sich die US-Amerikanerin noch einen Traum erfüllen: Vier Weltcup-Siege fehlen noch, um mit dem Rekord der schwedischen Legende Ingemar Stenmark gleichzuziehen.

In der Nations League rollt wieder der Ball. Dabei haben es besonders die beiden Spiele aus Liga A in sich. Kroatien empfängt England zum Duell der WM-Halbfinalisten in Rijeka – allerdings unter Ausschluss von Zuschauern. Die Schweiz trifft im Brüsseler Roi Baudouin Stadion auf Gastgeber Belgien.

Für die Deutsche U21 geht es gegen Norwegen (U21 EM-Qualifikation: Deutschland – Norwegen, ab 20 Uhr im LIVETICKER) um die endgültige Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Italien.

Das ist passiert

- Lindsey Vonn kündigt Rücktritt an

Die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten - Lindsey Vonn - beendet nach der anstehenden Saison 2018/19 ihre Karriere. "Physisch bin ich am Punkt, an dem es keinen Sinn mehr macht, sagte sie dem US-Sender NBC. Die vielen Jahre auf höchsten Niveau - inklusive einiger Verletzungsdramen - fordern ihren Tribut. Ein großes Ziel hat Vonn noch: Vier Weltcup-Siege fehlen noch, um mit dem Rekord der schwedischen Legende Ingemar Stenmark gleichzuziehen.

Die Höhen und Tiefen der Lindsey Vonn

- Löw zu Ballack-Kritik: "Mir völlig egal"

Joachim Löw hat die Kritik seines langjährigen Kapitäns Michael Ballack gelassen gekontert. "Er kann gerne was sagen, das ist völlig egal. Jeder kann gerne seine Meinung sagen", sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Spiel am Samstag in Amsterdam gegen die Niederlande (Nations League: Niederlande - Deutschland Sa., ab 2045 Uhr im LIVETICKER)

- Usain Bolt glänzt bei Startelf-Debüt

Usain Bolt glänzte bei einem Testspiel mit den Central Coast Mariners mit zwei Toren und macht den nächsten Schritt zum Fußball-Profi. Der frühere Weltklasse-Sprinter stand außerdem erstmals in der Startelf. "Mein erster Startelf-Einsatz und ich treffe zwei Mal, das ist ein tolles Gefühl. Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf und der Welt zeige, dass ich mich verbessere", erklärte Bolt nach seinem Doppelpack.

- Zverev watscht Kollegen ab

Alexander Zverev hat seine Tennis-Kollegen in der Debatte um die Verwendung der Handtücher scharf kritisiert. Der Weltranglistenfünfte bezeichnete diejenigen, die nach jedem Punkt das Handtuch fordern, als "lächerlich". Nachdem der Spanier Fernando Verdasco beim ATP-Turnier in Shenzhen ein Ballkind respektlos anblaffte, weil ihm dieses das Handtuch seiner Ansicht nach nicht schnell genug brachte, entstand eine Diskussion um die Rolle der Ballkinder.

Das passiert heute

- Ingolstadt empfängt DEG zum Spitzenspiel

Überraschung an der Tabellenspitze der DEL. Nach neun Spieltagen grüßt die Düsseldorfer EG vom Platz an der Sonne. Am 10. Spieltag sind die Rheinländer im Auswärtsspiel beim Tabellendritten aus Ingolstadt gefordert (DEL: ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

- U21 kämpft um EM-Ticket

Die Deutsche U21 will im Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Norwegen endgültig die Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 perfekt machen (U21 EM-Qualifikation: Deutschland – Norwegen, ab 20 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg gegen die Skandinavier wäre das Team von Trainer Stefan Kuntz einen Spieltag vor dem Ende der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen.

- ALBA gegen Aufsteiger gefordert

Nach zwei Jahren Zweitklassigkeit sind die HAKRO Merlins Crailsheim zurück in der BBL. Am dritten Spieltag gastiert der Aufsteiger bei Spitzenteam ALBA Berlin (BBL: ALBA Berlin – HAKRO Merlins Crailsheim, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Alles andere als ein deutlicher Sieg für die Hauptstädter dürfte dabei eine Überraschung sein.

- Kracherduell vor leeren Rängen

Gleich zwei Top-Spiele bietet die Liga A in der Nations League am heutigen Freitag. In Gruppe 4 treffen die beiden noch punktlosen WM-Halbfinalisten aus Kroatien und England aufeinander (Nations League: Kroatien – England, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Anders als sonst üblich bei den Spielen der "Kockasti" wird es in Rijeka allerdings keinen Hexenkessel geben. Als Strafe für den Hakenkreuzskandal von vor drei Jahren wird das Spiel vor leeren Rängen stattfinden.

In Gruppe 2 kommt es zum Duell zwischen dem WM-Dritten aus Belgien und der Schweiz (Nations League: Belgien - Schweiz, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das sollten Sie heute sehen

- PokerStars Championship

Spitzenpoker auf SPORT1: Bei der "PokerStars Championship" in Monte Carlo (ab 18 Uhr im TV auf SPORT1) wird hochkarätige Poker-Action mit den Stars der Szene geboten. Spannung und Unterhaltung sind dabei garantiert.

- NHL On the Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US (ab 21.10 Uhr im TV) das offizielle Highlight-Magazin der National Hockey League (NHL). Darin dreht sich alles rund um den aktuellen Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen fester Bestandteil der Studiosendung.

Das Video-Schmankerl des Tages

Super-Bowl Champion Philadelphia kehrt bei den Giants in die Erfolgsspur zurück. Quarterback Eli Manning muss heftig einstecken, Rookie Saquon Barkley brilliert mit dem krassesten 9-Yard-Lauf des Jahres.