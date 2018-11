Das ist passiert

- Süle erster Ersatz anstelle für Boateng

Bundestrainer Joachim Löw wird seine Aufstellung für das Nations-League-Spiel am Dienstag bei Weltmeister Frankreich in St. Denis gegenüber der Pleite beim Erzrivalen Niederlande auf mehreren Positionen verändern. Kapitän Manuel Neuer werde dies nicht betreffen, er werde im Tor stehen. In der Innenverteidigung dürfte der Münchner Niklas Süle seinen verletzt abgereisten Teamkollegen Jerome Boateng ersetzen. (Zum Bericht)

- Arda Turan droht lange Haftstrafe

Dem türkischen Fußball-Star Arda Turan droht in seiner Heimat eine langjährige Haftstrafe und damit das vorzeitige Ende seiner Karriere. Nach einer Schlägerei mit dem türkischen Schlagerstar Berkay Sahin in der Vorwoche vor einem Nachtklub in Istanbul erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den vom FC Barcelona an den Istanbuler Spitzenverein Basaksehir ausgeliehenen Mittelfeldspieler wegen sexueller Belästigung, unerlaubten Waffenbesitzes und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Ermittlungsbehörde forderte zwölfeinhalb Jahre Gefängnis für den 31-Jährigen. (Zum Bericht)

- Nations League: Spanien wird ausgekontert

WM-Halbfinalist England hat Spaniens Höhenflug eindrucksvoll beendet und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Die Three Lions gewannen in Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit verdient mit 3:2 (3:0), für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis Enrique war es im vierten Spiel die erste Niederlage. Spanien führt dennoch die Tabelle an. (Zum Bericht)

- Nations League: Island steigt ab

Island steht als zweite Mannschaft nach Polen als Absteiger aus der A-Division der Nations League fest. Der EM-Viertelfinalist von 2016 unterlag der Schweiz in Reykjavik mit 1:2 und wird die Gruppe 2 nach drei Niederlagen in Folge und jetzt 1:11 Toren als Schlusslicht beenden. (Zum Bericht)

- NFL: Crunch-Time-Catch für St. Brown bei Packers-Comeback

Den Green Bay Packers gelingt in letzter Sekunde das Comeback gegen die San Francisco 49ers. Dabei wurde der zuletzt scharf kritisierte Kicker Mason Crosby durch vier verwandelte Fieldgoals zum Matchwinner. Crosby traf u. a. bei herunterlaufender Spieluhr zum 33:30 Endstand. Bei einer spielentscheidenden Szene (dritter Versuch und noch zwei Yards an der 47-Yard-Linie der 49ers) vertraute Rodgers dabei 15 Sekunden vor Schluss auf die Dienste von Rookie-Receiver St. Brown, der keine Probleme mit seinem einzigen Zuspiel des Abends hatte und für 19 Yards Raumgewinn sorgte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Team in Frankreich unter Druck

Nach dem 0:3 in den Niederlanden stehen die deutsche Nationalmannschaft und Joachim Löw unter enormen Druck. Verliert die DFB-Auswahl auch in St. Denis gegen Weltmeister Frankreich (Nations League: Frankreich - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), würde die Debatte um die Zukunft des Bundestrainers weiter Fahrt aufnehmen. Zudem droht der Abstieg aus der A-Liga der Nations League.

- U21 schließt EM-Qualifikation ab

Die U21-Nationalmannschaft hat das EM-Ticket souverän gelöst, nun soll zum Abschluss der Qualifikation ein Sieg gegen Irland (U21 EM-Quali: Deutschland - Irland ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) her. Trainer Stefan Kuntz muss allerdings personell umplanen. Innenverteidiger Jonathan Tah ist zur A-Nationalmannschaft gereist. Cedric Teuchert und Eduard Löwen fehlen verletzt, zudem ist Benjamin Henrichs vorzeitig zu seinem Verein AS Monaco zurückgekehrt.

- Superclasico in Saudi-Arabien

Im saudi-arabischen Dschidda kommt es zum Duell der südamerikanischen Erzrivalen Brasilien und Argentinien (Länderspiel: Brasillien - Argentinien ab 19.45 Uhr im LIVETICKER). Während Brasilien mit Neymar auflaufen wird, fehlt der argentinische Superstar Lionel Messi. Beim als Superclasico titulierten Duell im König-Abdullah-Stadion wartet auf den Sieger gar eine Trophäe, weshalb bei Remis nach 90 Minuten ein Elfmeterschießen vorgesehen ist.

Das sollten Sie heute sehen

- Eishockey: Champions Hockey League satt

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Champions Hockey League - und SPORT1 ist bei allen Spielen der deutschen Teams LIVE dabei. Meister EHC Red Bull München spielt bei den Mälmo Redhawks (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) um den Gruppensieg. Den Thomas Sabo Ice Tigers reicht gegen die Rouen Dragons (ab 19.25 Uhr im LIVESTREAM, ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) ein Punkt, um zum ersten Mal die Runde der letzten 16 zu erreichen. Zudem spielen die Eisbären Berlin bei Neman Grodno (ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1+).

- MLB: Red Sox vs. Astros

In der MLB geht es um den Einzug in die World Series. In der American League Championship Series steht es zwischen Titelverteidiger Houston Astros und den Boston Red Sox 1:1. Spiel drei gibt es ab 23 Uhr LIVE auf SPORT1 US.

Video-Schmankerl des Tages

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert öffentlich die Ablösung von Manuel Neuer im Tor. Der DFB-Keeper hält dagegen: