Auch am Montag war wieder einiges los in der Welt des Sports!

Am Tag vor dem Nations-League-Spiel in Frankreich widerspricht Manuel Neuer der Forderung von Lothar Matthäus nach seiner Ablösung als Nummer ins im DFB-Tor.

Schlechte Nachrichten gibt es von Biathlon-Star Laura Dahlmeier, die wegen gesundheitlicher Probleme eine längere Pause einlegen muss.

Am Abend ist noch allerlei Livesport geboten.

So kommt es unter anderem in der Nations League zu einem echten Klassiker. In Sevilla empfängt Tabellenführer Spanien die noch sieglosen Engländer. Dort hofft BVB-Juwel Jadon Sancho auf seinen ersten Startelf-Einsatz im Team von Gareth Southgate.

Das ist passiert

- Neuer widerspricht Matthäus

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat die Forderung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nach einer Wachablösung auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel am Dienstag (Nations League: Frankreich - Deutschland am Dienstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Weltmeister Frankreich im deutschen Tor zurückgewiesen. Matthäus hatte Neuer zuletzt die Form und Sicherheit abgesprochen. (Zum Bericht).

- Kein Hauptverfahren gegen DFB-Trio wegen WM-Affäre

Das Landgericht Frankfurt/Main hat die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen schwerer Steuerhinterziehung gegen drei ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fußball-Bundes im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der WM 2006 an Deutschland abgelehnt. Dieser Beschluss gilt für die Ex-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie den langjährigen Generalsekretär Horst R. Schmidt. (Zum Bericht)

- Biathlon-Star Dahlmeier außer Gefecht

Doppelolympiasiegerin Laura Dahlmeier aus Partenkirchen muss für unbestimmte Zeit mit dem Leistungssport pausieren. Ob die Weltmeisterin rechtzeitig zum Weltcup-Auftakt Anfang Dezember in Pokljuka fit wird, ist fraglich. (Zum Bericht)

- Koschinat neuer Trainer in Sandhausen

Trainer Uwe Koschinat soll den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen aus der Krise führen. Vereinspräsident Jürgen Machmeier bestätigte SPORT1, dass der 47-Jährige die Nachfolge des gefeuerten Kenan Kocak antreten wird. Koschinat hatte zuletzt den Drittligisten Fortuna Köln betreut. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- BVB zu Gast auf dem Tivoli

Tabellenführer Borussia Dortmund nutzt die Länderspielpause für ein Freundschaftsspiel auf dem Aachener Tivoli. Im Duell gegen den Regionalligisten muss Trainer Lucien Favre auf eine Vielzahl von Stammspielern verzichten. Dennoch wollen die Schwarz-Gelben den Test als Generalprobe für das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart am kommenden Samstag (Bundesliga: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nutzen.

- Bamberg empfängt RIESEN zum Spitzenspiel

Brose Bamberg will gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg im Kampf um die Tabellenspitze zurückschlagen (BBL: Brose Bamberg – MHP RIESEN Ludwigsburg, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg gegen die ebenfalls noch ungeschlagenen Schwaben kann die Mannschaft von Headcoach Ainars Bagatskis zumindest vorübergehend wieder auf Platz eins klettern.

- England in der Nations League unter Druck

Zwei Spiele, kein Sieg. Das ist die Bilanz von WM-Halbfinalist England in der Nation League. Am dritten Spieltag bekommen es die Three Lions nun mit Tabellenführer Spanien zu tun (Nations League: Spanien – England, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Iberer sind ihrerseits noch ungeschlagen und siegten im Hinspiel in London mit 2:1.

Das sollten Sie heute noch sehen

- Futeboool! - Das brasilianische Fußball Magazin

In "Futeboool! - Das brasilianische Fußball-Magazin" berichtet SPORT1 ab 21 Uhr im Free-TV über die brasilianische Liga. Dabei werden in kompakter Form die Partien der Campeonato Brasileiro Serie A zusammengefasst. Am 29. Spieltag kam es unter anderem zum Duell zwischen Tabellenführer Palmeiras und Gremio Porto Alegre.

- Eishockey – NHL On The Fly

Mit "On The Fly" präsentiert SPORT1 US (ab 23.35 Uhr im TV) das offizielle Highlight-Magazin der NHL. Darin dreht sich alles rund um den aktuellen NHL-Spieltag: Neben einzelnen Spielzusammenfassungen sind unter anderem News, Hintergrundberichte, Interviews und Pressekonferenzen sowie Highlight-Listen fester Bestandteil der Studiosendung.

Video-Schmankerl des Tages

Lakers-Star LeBron James lässt als Bühnengast bei Rapper Drake das Staples Center beben. Dabei haben beide in der NBA ganz unterschiedliche Vorlieben.