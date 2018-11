Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzt es in den Niederlanden eine Pleite.

Beim 0:3 kommt die DFB-Elf auch aufgrund schlechter Chancenverwertung am Ende unter die Räder und muss um den Verbleib in der A-Liga der Nations League bangen.

Beim Ironman in Hawaii setzt sich die deutsche Siegesserie fort. Patrick Lange wiederholt seinen Vorjahressieg in einer unglaublichen Zeit.

In der Handball-Bundesliga holt der THW Kiel im Top-Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen drei wichtige Punkte. Damit halten die Norddeutschen den Anschluss an die Tabellenspitze.

Am Sonntag gibt es auf SPORT1 Livesport satt. So empfangen unter anderem die Basketball Löwen Braunschweig in der BBL Meister Bayern München (ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

SPORT1 fasst zwei Mal am Tag das Wichtigste des Sport-Tages zusammen. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend blicken wir auf das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages zurück. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Handball: Kiel zähmt die Rhein-Neckar Löwen

Im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga setzt der THW Kiel ein Ausrufezeichen und gewinnt bei den Rhein-Neckar Löwen.

Die Norddeutschen setzten sich dank einer starken Abwehrleistung mit 27:24 (11:12) durch, es war der sechste Sieg in Folge für Kiel und der erste gegen einen Titelkandidaten nach den Niederlagen bei Meister SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg.Kiel (16:4 Punkte) festigte damit den dritten Platz, die Löwen (13:3) sind mit zwei Spielen weniger Fünfter. (SERVICE: Die Tabelle der DKB HBL)

- Boxen: Rocchigiani in Berlin beigesetzt

Der zweimalige Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani ist am Samstag auf dem Berliner Friedhof Alter St. Matthäus Kirchhof im Stadtteil Schöneberg beigesetzt worden. Hunderte Menschen, darunter Familie, Freunde und Fans, nahmen Abschied von Rocky, der am 1. Oktober auf einer Schnellstraße bei Belpasso auf Sizilien von einem Smart erfasst wurde und seinen Verletzung erlegen war. (Zum Bericht)

- GFL: Schwäbisch Hall Unicorns holen German Bowl

Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns sichert sich in einem engen Endspiel den German Bowl der Deutschen Football-Liga. Gegen die Samsung Frankfurt Universe gelingt dem Team um Quarterback Marco Ehrenfried beim 21:19-Sieg eine Aufholjagd. Schwäbisch Hall hatte bei seiner bereits fünften Finalteilnahme in Serie gegen die Frankfurter aber mehr Mühe als erwartet. (Zum Bericht)

- Nations League: DFB-Pleite in Holland

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Nations League ihre erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor in Amsterdam gegen die Niederlande mit 0:3 (0:1) und ist mit nur einem Punkt aus zwei Spielen vom ersehnten Gruppensieg weit entfernt. Virgil van Dijk (30.) brachte die Gastgeber per Kopf in Führung, Memphis Depay (87.) und Georginio Wijnaldum (90.+3) machten die höchste Niederlage eines DFB-Teams gegen die Niederlande perfekt. (Zum Bericht)

- Ironman: Lange siegt mit Fabelrekord

Triathlet Patrick Lange hat seinen Titel bei der Ironman-WM auf Hawaii mit einem Streckenrekord verteidigt und die deutsche Siegesserie fortgesetzt. Der 32-Jährige benötigte für 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen 7:52:39 Stunden – nie zuvor war ein Teilnehmer beim härtesten Rennen der Welt unter acht Stunden geblieben. Bei den Frauen überzeugte Anne Haug als Dritte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Nations League:

Die italienische Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Polen (Nations League: Polen - Italien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Squadra Azzurra (1 Punkt) muss bei den punktgleichen Polen um Bayern-Star Robert Lewandowski unbedingt punkten, um nicht vor dem Abstieg in die B-Liga zittern zu müssen. Außerdem empfängt zuvor in Gruppe 2 der Liga B Russland die Türkei (Nations League: Russland - Polen ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

- ATP Masters in Shanghai:

Der Serbe Novak Djokovic greift beim ATP-Turnier im chinesischen Shanghai nach seinem insgesamt 32. Masters-Titel. Im Finale trifft er auf den kroatischen Youngster Borna Coric, der im Halbfinale Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer überraschend ausgeschaltet hatte. Djokovic hatte seinerseits im Semifinale Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev glatt besiegt.

- HCL: Flensburg reist nach Szeged

In der Handball Champions League tritt die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag bei Pick Szeged an (Handball Champions League: SC Pick Szeged - SG Flensburg-Handewitt ab 17 Uhr im LIVETICKER).

Der eher durchwachsenen Zwischenbilanz der SG mit 4:4 Punkten würde ein Sieg gut tun. Aber die Aufgabe wird schwer: Der Gegner aus Szeged hat aufgerüstet und die Atmosphäre in der gegnerischen Halle hat es in sich. "Uns erwartet eine der lautesten Atmosphären Europas, da muss bei uns schon alles passen", weiß SG-Kapitän Tobias Karlsson. Die Ungarn wahren eine weiße Weste: Der ungarische Meister hat in der europäischen Königsklasse seine vier Begegnungen ebenso siegreich bestritten wie die ersten sieben Spieltage in der heimischen Liga.

- DEL: Düsseldorf zum Topspiel in München

Im Topspiel der DEL am Sonntag trifft Meister München auf die Düsseldorfer EG (DEL: EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG ab 16.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams mussten in der vergangenen Woche herbe Niederlagen einstecken. Der EHC unterlag bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:6. Außerdem fehlen einige Leistungsträger wochenlang verletzt. Düsseldorf patzte beim Dritten ERC Ingolstadt. Mit einem Sieg wollen beide Mannschaften zurück in die Spur finden.

Das sollten Sie noch sehen

- CHECK24 Doppelpass mit Christoph Daum und Rene Weiler

Die Nationalelf nach dem Duell gegen die Niederlande und vor dem wegweisenden Spiel gegen Weltmeister Frankreich, zudem die heikle Situation beim FC Bayern, die Tops und Flops der Liga und der Trainerwechsel beim VfB Stuttgart: Moderator Thomas Helmer wird ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM darüber mit Christoph Daum, unter anderem Ex-Coach von Stuttgart, Köln, Leverkusen und Frankfurt, und René Weiler, Trainer des FC Luzern und Ex-Coach des 1. FC Nürnberg, im CHECK24 Doppelpass diskutieren.

- BBL: Basketball Löwen Braunschweig - FC Bayern München

Am 3. Spieltag der easyCredit BBL erwarten die Basketball Löwen Braunschweig hohen Besuch: Der amtierende Double-Gewinner Bayern München ist zu Gast und geht als klarer Favorit aufs Parkett (ab 15.00 LIVE im TV und STREAM). Die Braunschweiger konnten gegen den FCB zuletzt 2015 gewinnen, seitdem setzte es sechs Niederlagen in Serie. Können die Hausherren um Headcoach Frank Menz heute für eine Überraschung sorgen?

- DEL: Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Die DEL geht in ihre 25. Spielzeit und SPORT1 ist als Free-TV-Partner wieder mittendrin. Am 11. Spieltag messen sich die Schwenninger Wild Wings und die Fischtown Pinguins Bremerhaven ab 16.45 LIVE im TV und STREAM. Die Wild Wings sind aktuell Tabellenschlusslicht und brauchen dringend die nächsten Punkte. Auch die Fischtown Pinguins finden sich nicht viel weiter oben in der Tabelle wieder: Sie belegen Rang 12.

Das Video-Schmankerl

Die Schwäbisch Hall Unicorns gewinnen erneut den German Bowl. Im SPORT1-Interview kündigt Quarterback Marco Ehrenfried eine lange Partynacht an.