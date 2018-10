Der Dienstag steht ganz im Zeichen der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Das ist passiert

- Marco Kurz Pokalsieger in Australien

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Marco Kurz hat mit dem australischen Erstligisten Adelaide United den FFA Cup gewonnen. Die Mannschaft des 49-Jährigen setzte sich im Endspiel des nationalen Pokalwettbewerbes 2:1 gegen den Sydney FC durch. (Zum Bericht)

-Spaniens Verband droht Skandal

Dem spanischen Fußball-Verband droht ein Skandal. Der Vizepräsident des spanischen Fußball-Verbandes RFEF, Andreu Subies, wurde am Dienstagvormittag in Barcelona festgenommen. Die Vorwürfe sind heftig. (Zum Bericht)

- DEL: Schwenninger Wild Wings beurlauben Trainer

Die Schwenniner Wild Wings ziehen die Konsequenzen aus der aktuellen Negativserie und trennen sich von Trainer Pat Cortina. In den beiden nächsten Spielen wird Manager Rumrich als Interimstrainer an der Bande stehen. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- DFB-Pokal: Bayern gefordert

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an. Der FC Bayern spielt in Osnabrück beim SV Rödinghausen, muss aber auf mehrere Stars verzichten (SV Rödinghausen - FC Bayern München ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Mit den Spielen zwischen Hannover und Wolfsburg (18.30 Uhr im LIVETICKER) sowie Augsburg und Mainz (20.45 Uhr im LIVETICKER) gibt es zwei Bundesliga-Duelle.

- Tennis: Kohlschreiber trifft auf Cilic

Philipp Kohlschreiber trifft beim Masters in Paris (ab 20.30 Uhr LIVESCORES) in der zweiten Runde auf den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic. Der Kroate kämpft in Paris noch um ein Ticket für das Saisonfinale in London (11. bis 18. November).

- DEL: Köln will aus dem Keller raus

Die Kölner Haie stehen nach 14 Spielen gerade einmal auf Rang elf. Nur sechs Siege haben die Haie bislang eingefahren. Im Nachholspiel des 7. Spieltags gegen die Krefeld Pinguine (19.30 Uhr im LIVETICKER) kann Köln zumindest einmal den Tabellennachbarn überholen.

