Auch zum Wochenstart gibt es wieder jede Menge Sport-Highlights.

In der Premier League gibt es am Abend einen echten Kracher. Tottenham Hotspur empfängt Manchester City. Die Citizens wollen sich die Tabellenführung zurückholen, die sie am Wochenende vorübergehend an Jürgen Klopps FC Liverpool abgeben mussten

Auf SPORT1 gibt es am Abend das Oberbayern-Derby FC Bayern II gegen SV Wacker Burghausen LIVE (ab 19.55 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Das ist passiert

Formel 1: Hamilton zum fünften Mal Weltmeister

Lewis Hamilton ist zum fünften Mal nach 2008, 2014, 2015 und 2017 Weltmeister der Formel 1. Dem Mercedes-Piloten ist nach Platz vier beim Großen Preis von Mexiko der Titel bereits zwei Rennen vor Saisonende nicht mehr zu nehmen, sein einzig verbliebener WM-Rivale Sebastian Vettel (Ferrari) konnte das am Sonntag auch mit seinem zweiten Platz nicht mehr verhindern. Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewann das Rennen souverän. (Zum Bericht)

Premier League: Tod von Leicesters Boss bestätigt

Die schlimmsten Befürchtungen sind nun traurige Gewissheit: Vichai Srivaddhanaprabha befand sich an Board seines Hubschraubers, der am Samstagabend unmittelbar nach dem Start im King-Power-Stadion abgestürzt war. Neben dem 60-jährigen Klubboss von Leicester City starben vier weitere Personen in dem Helikopter, darunter die beiden Piloten. (Zum Bericht)

MLB: Red Sox gewinnen World Series

Die Boston Red Sox gewinnen zum neunten Mal die MLB World Series. Gegen die Los Angeles Dodgers setzt sich der neue Meister im fünften Spiel klar durch. (Zum Bericht)

NFL: Mahomes weiter in Topform

Quarterback-Shootingstar Patrick Mahomes hat seinen Höhenflug mit den Kansas City Chiefs fortgesetzt. Das Überraschungsteam feierte beim 30:20 gegen die Denver Broncos den siebten Sieg im achten Spiel. (Zum Bericht)

NBA: Mavs verlieren - Kleber glänzt

Maxi Kleber hat die nächste Niederlage der Dallas Mavericks in der NBA trotz einer ordentlichen Leistung nicht verhindern können. Dirk Nowitzki fehlt weiterhin. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City

In der Premier League kommt es am Abend zu einem echten Kracher: Tottenham Hotspur empfängt Manchester City. Die Spurs können mit einem Sieg bis auf Platz drei vorrücken. Das Team von Pep Guardiola wiederum will sich die Tabellenführung zurückholen. Die hatte sich am Wochenende Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gesichert. (Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester City, 21 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Bochum gegen Regensburg

In der 2. Liga empfängt der VfL Bochum den SSV Jahn Regensburg. Beide Teams stecken im Mittelfeld der Tabelle fest. Mit einem Sieg könnten beide Teams Kontakt zu den vorderen Plätzen herstellen. (2. Bundesliga: VfL Bochum - SSV Jahn Regensburg, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Aalen gegen Kaiserslautern

Auch in Liga drei rollt am Montag der Ball. Der VfR Aalen empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Mit einem Sieg könnten die Pfälzer Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen herstellen. (3. Liga: VfR Aalen - 1. FC Kaiserslautern, 19 Uhr im LIVETICKER)

-Serie A: Lazio Rom gegen Inter Mailand

Spitzenspiel in der Serie A. Lazio Rom empfängt Inter Mailand. Der Dritte der Serie A trifft auf den Vierten. Die Mailänder haben vor dem Spiel einen Punkt Vorsprung auf die Römer. Die Hauptstädter wollen mit einem Sieg im heimischen Stadion an Inter vorbeiziehen. (Serie A: Lazio Rom - Inter Mailand, 20.30 im LIVETICKER)

- Regionalliga Bayern: FC Bayern München II - SV Wacker Burghausen

Die Regionalliga hat weiterhin auf SPORT1 ihr Zuhause. Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern heißt es Bühne frei für das Oberbayern-Derby FC Bayern II gegen SV Wacker Burghausen. Die Münchner sind in der Liga das Maß aller Dinge und blieben in den ersten zehn Partien ungeschlagen. Aber auch die Burghausener brauchen sich nach einem starken Saisonstart nicht verstecken. SPORT1 überträgt ab 20.15 LIVE.

- Die Premier League Highlights

Auch in der neuen Spielzeit wird am Montagabend wieder das englische Fußballwochenende mit allen Toren und den spektakulärsten Szenen ausführlich zusammengefasst. Die Erstausstrahlung auf SPORT1 gibt es ab 22.15 Uhr.

- 3. Liga Pur - 13. Spieltag

Alle Tore und die besten Szenen der 3. Liga gibt es ab sofort auf SPORT1 im Highlight-Magazin "3. Liga Pur" zu sehen. SPORT1 setzt die dritthöchste deutsche Fußball-Spielklasse mit großen Namen wie Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, 1860 München, dem Karlsruher SC oder Energie Cottbus künftig jeden Montag mit ausführlichen Zusammenfassungen im Free-TV in Szene. Los geht es um 23.30 Uhr.

Was für ein denkwürdiger Clasico zwischen Barca und Real. Die Katalanen sind total on fire und schenken den Königlichen gleich fünf Tore ein.