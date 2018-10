Australien hat bei der Stihl Timbersports Weltmeisterschaft den Teamwettbewerb gewonnen.

Im Finale setzten sich die Sportholzfäller aus "Down Under" in der neuen Weltrekordzeit von 45,10 Sekunden gegen die USA durch.

Mit dem fünften Titel in der Geschichte der Stihl Timbersports Weltmeisterschaft steht Australien in der ewigen Rangliste jetzt wieder vor dem entthronten Titelverteidiger Neuseeland.

Für die deutsche Mannschaft mit Robert Ebner, Danny Mahr, Lars Seibert, Nils Müller und Rookie Nils Reise war nach einer starken Leistung im Viertelfinale gegen Kanada Endstation.

Eine ausführliche Highlight-Zusammenfassung der Team-WM zeigt SPORT1 am Samstag ab 17 Uhr im TV. Den Einzel-Wettbewerb mit dem Deutschen Meister Robert Ebner zeigt SPORT1 ab LIVE ab 20 Uhr ebenfalls im Free-TV und im Livestream.