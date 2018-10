Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA ist in der Nacht vor ihrem ersten Auftritt bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Doha wegen eines Nierensteins in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert worden.

Die 21 Jahre alte Texanerin will aber dennoch am Samstag für ihre Riege an die Geräte gehen.

"Es war nur ein später Krankenhausbesuch. Ich werde alles für mein Team geben, der Nierenstein kann warten", schrieb die zehnmalige Weltmeisterin bei Twitter.