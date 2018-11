Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann wünscht sich 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen in München wieder eine Sportgroßveranstaltung in der Landeshauptstadt.

Der Plan: München soll sich als Gastgeber für die European Championship 2022 bewerben. Als Austragungsort schwebt ihm, wie sollte es anders sein, der Olympiapark vor.

European Championships in München?

Für Herrmann wäre der Antrag ein großartiges Signal für alle Sportbegeisterten in Bayern. "Denn der Sport verbindet, bewegt und eint die Menschen in unnachahmlicher Weise - gerade durch solche Ereignisse", so der Politiker.

Im Sommer 2018 dieses Jahres feierten die European Championships ihre Premiere in Glasgow und Berlin. Bei Mini-Olympia kämpften die Athleten mehrerer Sportarten wie Golf, Radsport, Rudern, Schwimmen, Triathlon, Turnen oder Leichtathletik um die Europameisterschaft.